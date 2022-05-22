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محمود مسلم

رئيس البرلمان العربي يهنئ اليمن بمناسبة العيد الوطني

كتب:

ولاء نعمه الله
05:58 م | الأحد 22 مايو 2022
رئيس البرلمان العربي

رئيس البرلمان العربي

هنأ عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، اليوم، جمهورية اليمن قيادة وحكومة وشعبا وبرلمانا، بمناسبة اليوم الوطني لجمهورية اليمن، معربا عن أطيب الأمنيات للجمهورية اليمنية، بالتوفيق والسداد لاستكمال المرحلة الانتقالية والعبور باليمن إلى بر الأمن والوحدة والاستقرار.

وأكد "العسومي" حرص البرلمان العربي على تعزيز أواصر التعاون بين البرلمان العربي وجمهورية اليمن والارتقاء بعلاقات التنسيق مع البرلمان اليمني بما يخدم الشعب اليمني ويحقق أمنه واستقراره ويحفظ وحدة وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية، مشيرا إلى أن البرلمان العربي يولى اهتماماً كبيراً بالقضية اليمنية، باعتبارها قضية محورية، مجدداً تأكيده على تضامن البرلمان العربي ودعمه التام لجمهورية اليمن .

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بقلم ولاء نعمه الله

محرر متخصص فى الشأن السياسي والبرلماني.