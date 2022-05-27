البت في 975 طعنا وقبول 208 ورفض 767 اليوم.. وغدا إعلان الكشوف النهائية 

أظهرت نتائج البت في الطعون من ذوي الشأن في الانتخابات النقابية العمالية، حتى ساعة متأخرة من ليلة أمس، أن الطعون على أسماء المرشحين في مرحلتها الثانية للدورة 2022 -2026، وصلت إلى 975 طعنا على مستوى 27 محافظة من قبل 14 تصنيفا نقابيا، وعقب فحصها من قبل المستشارين ورؤساء اللجان العامة المشرفة على الانتخابات على مستوى 27 محافظة تم قبول 208 طعون ورفض 767 طعنا.

إعلان الكشوف النهائية بأسماء المرشحين

وأعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، رئيس اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات النقابية العمالية، إعلان الكشوف النهائية بأسماء المرشحين في انتخابات المنظمات النقابية العمالية على مستوى 27 مديرية القوي العاملة بالمحافظات، اليوم وغدا.

وقال «سعفان»، إنّ اللجان المشرفة على الانتخابات النقابية العمالية مشكلة بمواد القانون وبإشراف قضائي من خلال لجنة عليا لاعتماد النتائج، وأن كل من تقدم بطعن علي الأسماء المرشحة تم دراسته من قبل القاضي، مؤكدا أن هناك شفافية مطلقة وحيادية تامة للوصول إلى تنظيم نقابي قوي يعبر عن العمال ويُسهم في زيادة الإنتاج.

أسماء المرشحين تشمل 14 تصنيفًا نقابيًا

وأوضح أن إعلان الكشوف النهائية بأسماء المرشحين لانتخابات المنظمات النقابية العمالية تشمل 14 تصنيفاً نقابياً للعاملين بالاتصالات، والتجارة، الكيماويات، والنقل البري، والصحافة والطباعة الإعلام، النقل العام، وصناعات البناء والأخشاب، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية ، والسكة الحديد، والمناجم والمحاجر، والخدمات الإدارية الاجتماعية، والنيابات والمحاكم، والإسعاف .

وأشار الوزير إلي أنه من المقرر أن تجري الانتخابات للجان التابعة لوزارة القوى العاملة ومديرياتها يوم 29 مايو الجاري بمواقع العمل المختلفة، فضلا عن إعادة الانتخاب في اللجنة النقابية بالشركة المصرية للخدمات البترولية «ابسكو»، ويوم 30 من نفس الشهر لباقي اللجان، وذلك تحت إشراف قضائي كامل، ومن المقرر أن تعلن نتيجة الانتخابات والتظلم منها لذوي الشأن 31 مايو، والبت في التظلم أول يونيو 2022 ، وإيداع الأوراق بمديريات القوي العاملة يومي 2 و3 يونيو المقبل .

وتقدم للقاهرة 417 طعنا، قُبل منها 110 طعون، ورفضت 307، والجيزة 188 طعنا، قُبل منها 24 طعنا، ورفض 164، والفيوم 16 طعنا وقبلت اللجنة 7 طعون ورفضت 9، وبني سويف 19 طعنا، والمنيا 22 طعنا، وسوهاج 8 طعون، وأسيوط طعنين، وقنا 11 طعنا، والأقصر 35 طعنا، وأسوان، 5 طعون، كما استقبلت اللجنة المعنية الطعون الأخرى بمختلف المحافظات وقررت رفض غير القانوني منها.