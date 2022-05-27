إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق وحملات بشوارع حي غرب أسيوط

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق خاصة التي تتسبب في اختناقات مرورية وتعطيل للمرور، وذلك بالتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية كشرطة المرافق ورؤساء المراكز والأحياء ومسئولي المرافق والإشغالات بالوحدات المحلية، مشدداً على إعادة الانضباط للشوارع وتحقيق السيولة المرورية وتخفيف الزحام على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين لردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون، لافتاً إلى بذل مزيد من الجهد والعمل لتسهيل النقل والانتقال بالشوارع وتسيير الحركة المرورية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

الجهاز التنفيذي وتقديم أفضل الخدمات

وأوضح محافظ أسيوط أن الجهاز التنفيذي للمحافظة يعمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بمراكز وأحياء المحافظة خاصة التي تمس الحياة اليومية مثل ظاهرة انتشار الباعة الجائلين التي تسبب إشغال وإعاقة المرور بالطريق العام وانتشار المخلفات والقمامة، مشدداً على استمرار شن الحملات والمتابعة الدورية للشوارع والميادين الرئيسية وعدم السماح بالتعدي على حرم الطريق وإلزام أصحاب المحلات التجارية بحدود محلاتهم مع تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

رفع الإشغالات بحي غرب

وأوضح محمد بشير رئيس حي غرب إنه تم تنفيذ حملة مكبرة لرفع الإشغالات وتحقيق الانضباط بشوارع الحي بمشاركة أحمد ثابت ومحمد عبدالراضى نائبا رئيس الحي وفريق قسم الإشغالات وتم استهداف منطقة سيتي وشارع محمد علي مكارم حيث تم رفع آثار ومخلفات الباعة الجائلين والإشغالات وتطبيق القانون.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المخالفين والمتعدين على حرم الطريق مؤكداً على استمرار الحملات بناءاً على تعليمات سعد محافظ أسيوط الذي شدد على شن الحملات الدورية ورفع المخلفات والإشغالات من الطرق العامة والميادين الرئيسية.

من ناحيته، أوضح محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط إنه تم شن حملة مكبرة بالتنسيق ين وحدة شرطة مرافق الشمال ومسئولي الإشغالات بالمركز استهدفت شارع الجيش وميدان المحطة وشارع الجمهورية وشارع التلاتيني بنطاق المركز، وتم إزالة ورفع مخالفات الباعة الجائلين والمحال التجارية لتحقيق الانضباط للشوارع وتحقيق السيولة المرورية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، لافتا إلى التنسيق الدوري شرطة المرافق لرفع كافة الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية لتسيير حركة المرور ومنع الاختناقات المرورية.