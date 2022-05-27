الموسم الرابع Stranger Things يعرض اليوم عبر نتفلكس

تصدر الموسم الرابع Stranger Things محركات البحث عبر موقع جوجل، بعد أن أعلنت منصة نتفلكس عن الإعلان الخاص به والذى سيعرض اليوم عبر العالم أجمع.

وترصد «الوطن» في هذا التقرير عدة معلومات عنه:

- يأتي الموسم الرابع Stranger Things بعد غياب عن الأنظار طيلة السنوات الماضية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

- الموسم الرابع Stranger Things سيكون عبر منصة نتفلكس العالمية .

الموسم الرابع Stranger Things عبر نتفلكس

- الموسم الرابع Stranger Things من بطولة إميلي بوبي براون ووينونا رايدر.

- طرح الموسم الرابع Stranger Things على جزأين الأول يوم 27 مايو، والجزء الثاني يوم 1 يوليو 2022.

- الحلقات 7 الأولى من الموسم الرابع Stranger Things يوم الجمعة، 27 مايو، ثم ستصل حلقتان إضافيتان في 1 يوليو.

- أصدرت Netflix نسخة حصرية للصحفيين والنقاد لتقييم المسلسل قبل بثه رسميًا للجمهور هذا الأسبوع.

الموسم الرابع Stranger Things يعرض 27 مايو

- تدور أحداث الموسم الرابع Stranger Things عما حدث بعد حريق مأساوي لشعب هوكينز.

- يركز الموسم الرابع Stranger Things على مايك (فين وولفارد) وداستن (جاتين ماتاراتزو) ولوكاس (كاليب ماكلولين)، الذين يستقرون جيدًا في المدرسة الثانوية المحلية كما ان سكان هوكينز، يعذبونهم بذكرياتهم السيئة وقتلهم بأصابعه العظمية.

- الموسم الرابع Stranger Things يوجد فيه تشابه مع أعمال اخرى مثل The Elm Street Nightmare وThe Exorcism

- نتفلكس احتفلت مع السعوديين ، بالعرض الأول من الموسم الرابع Stranger Things مولات الرياض بارك والنخيل مول ومول العرب و«رد سي» مول.

يذكر أن مسلسل Stranger Things قد حقق نجاحا جماهيريا كبيرا في كافة أنحاء العالم وترجم المسلسل لأكثر من 10 لغات عبر المنصة العالمية.