نتفليكس تحتفل مع محبي «Stranger Things» في المملكة العربية السعودية

تشهد المملكة العربية السعودية أحداثا فريدة من نوعها، بالتزامن مع انطلاق الموسم الرابع من المسلسل الحائز على العديد من الجوائز، وصاحب القاعدة الجماهيرية الكبيرة «سترينجر ثينغز».

ومنذ انطلاق مسلسل «سترينجر ثينجز» سرعان ما أصبح العمل المفضل لدى العديد من الأشخاص، من مختلف الأعمار حول العالم، ويعود الإخوان «دافر»، في الموسم الرابع، بمزيد من الإثارة والتشويق، ليخلقا لغزًا مرعبًا سيطوي معه أهوال «العالم المقلوب» لو تمّ حلها.

سيعرض المسلسل على جزئين، الأول سيصدر في 27 مايو والثاني في الأول من يوليو، فقط على نتفليكس.

بوابات العالم المقلوب في المملكة العربية السعودية

احتفلت نتفليكس مع جمهورها في المملكة، بالعرض الأول للموسم الجديد في تجربة مثيرة وفريدة من نوعها، شهدت المولات التجارية مفاجآت لمحبي المواسم السابقة من مسلسل «سترينجر ثينجز»، مولات الرياض بارك والنخيل مول ومول العرب و«رد سي» مول.

وضمت جميعها «بوابات العالم المقلوب»، وتم عرض الشقوق غامضة في هذه المولات لتجربة لا تنسى، ولأول مرة، يمكنك أن ترى بوابة "اليفن" تفتح وتغلق أمام المارة.

مشهد غير مألوف في مدينة العلا

ومن ضمن 15 معلماً سياحياً في 14 دولة حول العالم، احتفلوا بانطلاق الموسم الرابع من المسلسل، تم اختيار مدينة «العلا» في المملكة العربية السعودية وجبل الفيل، وهو أحد العجائب الجيولوجية في العلا وصُنف من ضمن عجائب الجيولوجيا عالمياً، للكشف عن بوابة العالم المقلوب.

وشهد هذا العرض المميز وغير المألوف، حضور مجموعة من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية.