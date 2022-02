لا نطيق الانتظار.. بوستر «4 Stranger Things» يخطف قلوب عشاقه

تصدر مسلسل «Stranger Things»، تريندات مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم، خلال الساعات الماضية، بعد طرح البوستر الرسمي للجزء الرابع والأخير، لتتحول قوائم البحث من عشاق العمل الشهير، عن موعد ومكان عرضه.

طرحت الصفحة الرسمية لمسلسل «Stranger Things» أمس، البوستر التشويقي الرسمي للعمل، عبر موقع التغريدات الشهير «تويتر»، وعلقت عليه قائلة: «لكل نهاية بداية»، وظهر أبطال العمل في البوستر الدعائي، وهم ينظرون إلى الوحش.

Every ending has a beginning. Vol. 1 is coming May 27. Vol. 2 is coming July 1. pic.twitter.com/nw8IYqQzil