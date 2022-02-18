لا نطيق الانتظار.. بوستر «4 Stranger Things» يخطف قلوب عشاقه

تصدر مسلسل «Stranger Things»، تريندات مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم، خلال الساعات الماضية، بعد طرح البوستر الرسمي للجزء الرابع والأخير، لتتحول قوائم البحث من عشاق العمل الشهير، عن موعد ومكان عرضه.

البوستر الرسمي لمسلسل Stranger Things

طرحت الصفحة الرسمية لمسلسل «Stranger Things» أمس، البوستر التشويقي الرسمي للعمل، عبر موقع التغريدات الشهير «تويتر»، وعلقت عليه قائلة: «لكل نهاية بداية»، وظهر أبطال العمل في البوستر الدعائي، وهم ينظرون إلى الوحش.

Every ending has a beginning. Vol. 1 is coming May 27. Vol. 2 is coming July 1. pic.twitter.com/nw8IYqQzil — Stranger Things (@Stranger_Things) February 17, 2022

تفاعل واسع من عشاق المسلسل

تفاعل مع بوستر المسلسل، عدد كبير من الجمهور حول العالم، إذ كتب أحد المتابعين معلقا: «لا أستطيع الانتظار لمشاهدة المجلد الأول من الموسم الرابع»، وعلق آخر: «يا إلهي أخيرًا لا أستطيع الانتظار لمشاهدته»، وجاءت أغلب التعليقات في نفس السياق.

موعد ومكان عرض الجزء الرابع

جدير بالذكر أن «Stranger Things»، الموسم الرابع، سوف يعرض على مجلدين عبر منصة «Netflix» الإلكترونية، إذ كشفت المنصة عن موعد عرض المسلسل، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام».

وأعلنت أن المجلد الأول من العمل سوف يبدأ عرضه يوم 27 مايو المقبل، بينما يعرض المجلد الثاني يوم 1 يوليو المقبل، إذ علقت على البوستر التشويقي للمسلسل قائلة: «من روسيا، بيت كريل، المختبر، وكاليفورنيا، تبدأ النهاية، المجلد الأول من الموسم الرابع من مسلسل Stranger Things يُعرض 27 مايو والمجلد الثاني يُعرض 1 يوليو».