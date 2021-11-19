بعد عرض «Eternals».. هوليوود تجدد هجومها على أفلام الأبطال الخارقين

هاجمت المخرجة الحاصلة على جائزة أوسكار، جين كامبيون، أفلام الأبطال الخارقين، قائلة إنها ليست من محبي تلك النوعية من الأفلام، موضحة: «أنا أكرهم في الواقع»، وجاء ذلك خلال حفل عرض أحداث أفلامها «The Power of the Dog»، المبني على رواية تحمل نفس الاسم للكاتب توماس سافاج، والمقرر طرحه خلال نوفمبر الجاري.

جين كامبيون: أفلام الأبطال الخارقين سخيفة وكثيرة للسخرية

وبسؤالها عن مدى إمكانية تقديمها لفيلم عن بطل خارق، أجابت: «أعتقد أنه من الآمن أن أقول إنني لن أفعل ذلك أبدًا»، مضيفة: «الأمر سخيف ومثير للسخرية، مشاهدة رجل بالغ في ملابس ضيقة، أشعر أنه يناسب التمثيل الإيمائي»، وذلك وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

وجاءت تصريحات المخرجة مع التصريحات الأخيرة للمخرج الأمريكي، ريدلي سكوت، الذي هاجم فيه أفلام الأبطال الخارقين، قبل إصدار فيلمه «House of Gucci»، قائلا إن نصوص تلك الأفلام ليست جيدة وتكتب بشكل سيء، موضحا في تصريحات لـ «ديدلاين»، «لماذا لا يكون لدى تلك الأفلام قصص جيدة ؟، لأن يتم تنفيذها عبر المؤثرات الرقمية».

وأعاد الهجوم الأخير إلى الأذهان، العاصفة من الجدل التي آثارها المخرج مارتن سكورسيزي، العام الماضي، حول تعليقه عن عالم الأبطال الخارقين في حوار مع مجلة «Empire»، حيث قال صارحة إنها ليست سينما على الإطلاق، ولكنها أقرب إلى «الملاهي الترفيهية» أو منجات تلبي رغبات المستهلكين، على حد تعبيره.

وقال المخرج الأمريكي: «أنا لا أشاهدها برغم من محاولتي، لكن هذه ليست سينما. بصراحة ، فإن أقرب ما يمكنني التفكير فيه أنها أقرب إلى الملاهي، على الرغم من أنهم مصنوعون جيدًا وقيام الممثلين بأفضل ما يمكنهم في ظل هذه الظروف، إنها ليست سينما البشر التي تحاول نقل التجارب العاطفية والنفسية إلى إنسان آخر».

«Eternals» يحقق 280 مليون دولار في دور العرض السينمائي

يعرض حاليا في دور العرض حول العالم فيلم الأبطال الخارقين «Eternals»، التابع لعالم «مارفل» السينمائي، وتدور أحداث الفيلم حول جنس فضائي يعيش على الأرض منذ 7 آلاف عام، ويبدأ التدخل عندما تواجه الأرض تهديدا خطرا، وحقق الفيلم إيرادات تقدر بـ 280 مليون دولار.

ويشارك في بطولة الفيلم مجموعة كبيرة من نجوم هوليوود من بينهم أنجلينا جولي، سلمى حايك وكيت هارينجتون، ومن إخراج كلوي تشاوي.