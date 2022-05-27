التصريح بدفن جثة طفل لقي مصرعه بطلق ناري في فرح بقليوب

صرحت نيابة مركز قليوب بمحافظة القليوبية بدفن جثة طفل لقي مصرعه بطلق ناري بسبب «زفة فرح» بقرية طنان دائرة مركز قليوب، وتم نقل الجثة للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتي أمرت بنقل الجثة لمشرحة مستشفى قليوب وندب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطلب تحريات المباحث حول الواقع، فيما شيّع العشرات من أبناء القرية جثمان الطفل لمثواه الأخير.

وتلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد بورود بلاغ بمصرع طفل بطلق ناري خلال «زفة عروس» بدائرة المركز.

طلق ناري أودى بحياة الطفل

جرى إخطار اللواء محمد عناني، مدير المباحث الجنائية، وانتقلت قوة أمنية بقيادة المقدم مصطفى دياب، رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، وبالمعاينة والفحص تبيّن مصرع الطفل «يوسف. م. س»، 11 عامًا، إثر إصابته بطلق ناري من طبنجة بجوار القلب، خلال حضوره حفل زفاف بقرية طنان دائرة مركز شرطة قليوب.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم ويدعى «أحمد. ص. م»، 24 سنة، سائق، وضبط الطبنجة المستخدمة في الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

دفن جثتي شابين لقيا مصرعهما في مشاجرتين

وفي سياق آخر، صرحت نيابة مركز شرطة الخانكة بدفن جثتي الشابين أحمد أسامة عبد العزيز، 26 سنة، سائق توك توك، ومحمد لطفي السوري، 36 سنة، صاحب ورشة، ولقيا مصرعهما في حادثي قتل بمنطقة القلج، بسبب مشاجرتين مختلفتين على أثر تدخل الأول للدفاع عن سيدة قام عاطل بالتعدي عليها بالضرب في مشاجرة بينهما، فطعنه المتهم عدة طعنات أدت إلى وفاته، فيما لقي الشاب الثاني مصرعه إثر قيام عاطل بإطلاق الرصاص عليه أثناء جلوسه في ورشته، لمعاتبة المجني عليه له على سبه نجله.

وشيّع أهالي المنطقة جثماني الشابين إلى مثواهما الأخير ودفنوهما بمقابر القلج، وسط حالة حزن، مطالبين بسرعة ضبط المتهم الثاني وتقديمه للعدالة والقصاص للشابين.