التضامن تصرف 12 ألف جنيه لأسرة سوهاج المنكوبة.. انهار منزلها وفقدت طفلتيها

قررت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة سوهاج، بإشراف رأفت السمان وكيل وزارة التضامن بالمحافظة، صرف 10 آلاف جنيه، تعويضا للأسرة المنكوبة بمركز المنشاة، التي انهار منزلها صباح اليوم، ما أسفر عن مصرع طفلتين، كما تقرر صرف 1750 جنيها إعاشة فورية للأسرة.

بلاغ بانهيار المنزل

كان اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، والعميد على العمارى مدير مباحث المديرية، يفيد بانهيار منزل بدائرة مركز المنشأة، ووجود متوفين ومصابين.

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية، وضباط مركز شرطة المنشاة، وفريدة سلام رئيس مركز ومدينة المنشاة، إلى مكان البلاغ، للفحص والمعاينة.

مصرع طفلة وشقيقتها الرضيعة

تبين بالمعاينة، انهيار منزل مكون من 3 طوابق، مبنى بالطوب الأحمر، ومسقوف بالعروق الخشبية، على مساحة 50 مترا، مما نتج عنه وفاة الطفلتين: رضا أشرف، 10 سنوات، وشقيقتها الرضيعة أمنية اشرف، عام واحد، وقد تم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى المنشاة المركزى، وإخطار النيابة العامة، لمباشرة التحقيق.

توفير سكن للأسرة لحين إعمار منزلها

صرحت فريدة سلام رئيس مركز ومدينة المنشأة بمحافظة سوهاج لـ«الوطن»، أنه تم توفير وحدة سكنية للأسرة المنكوبة بعمارات السماكين بقرية روافع العيساوية، لحين الانتهاء من إعادة إعمار منزلها، من خلال مبادرة «حياة كريمة».