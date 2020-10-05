18 مرشحا يتنافسون على مقعد واحد بدائرة المنشاة بسوهاج

يحتدم الصراع على أشده بدائرة مركز المنشاة بسوهاج، في انتخابات مجلس النواب، تلك الدائرة التي تمّ تخصيص مقعد لها في التقسيم الجديد، فبعد أن كانت المنشاة دائرة انتخابية بمقعدين وتضم مركز العسيرات، الذي تمّ فصله وإضافته على دائرة مركز جرجا، أصبح الصراع شرسًا في الدائرة على مقعد وحيد، تم تخصيصه لأهالي المدينة.

وترشح في تلك الدائرة 18 مرشحًا بينهم رجال أعمال ومرشحون عن عائلات برلمانية، ووجوه شابة جديدة تخطط لكسب أصوات الشباب، وتتركز أصوات الدائرة في 3 مناطق هي بندر المنشاة، ومنطقة المربع البحري، والعرابة، وكل منطقة بها مرشحين أقوياء ينافسون بقوة على المقعد، وهناك عائلات برلمانية ترشح منها أكثر من شخص، مما يهدد بتفتيت الأصوات، نظرًا لأن الناخب سيمنح صوته لشخص واحد فقط، لأن المنافسة على مقعد واحد.

ودخل سباق الانتخابات عن عائلة "كريشة" العائلة البرلمانية الشهيرة، إسماعيل مظهر أبو كريشة، ووالده نائب سابق في مجلس الأمة، ويحظى بشعبية في الدائرة، ودخل السباق المستشار وليد علي أبو كريشة، وهو نائب سابق، ووالده نائب سابق، وله شعبية في المنطقة، كما دخل سباق الانتخابات من أبناء عمومتهم حافظ محمود الباشا، وهو نائب سابق، ووالده من أشهر البرلمانيين في المحافظة، ويتمتع بشعبية في المنطقة.

وفي مدينة المنشاه، ترشح أبناء العمومة من عائلة الشمندي البرلمانية كل من علاء أبو زيد الشمندي، الذي وفق في الدخول لجولة الإعادة في انتخابات 2015، ويتمتع بشعبية واسعة، كما ترشح من الوجوه الشبابية محمد مصطفي الشمندي، ويعول بدرجة كبيرة على دعم الشباب له ويتمتع بشعبية في المنطقة.

أما عائلة الشيباني، العائلة البرلمانية، فلم يترشح منها سوى فيصل الشيباني، عضو مجلس النواب الحالي، ومرشح حزب "مستقبل وطن"، ويحظى بشعبية في المنطقة.