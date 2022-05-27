رئيس التحرير

محمود مسلم

إزالة 3 مبان مخالفة على مساحة 400 متر في أخميم بسوهاج

كتب:

شيماء دراز
02:13 م | الجمعة 27 مايو 2022
محافظ سوهاج اللواء طارق الفقي

محافظ سوهاج اللواء طارق الفقي

شنت الوحدة المحلية لقرية الكولة في مركز أخميم بسوهاج، حملات مكثفة لإزالة التعديات بالبناء المخالف، وأسفرت عن إزالة 3 مبانٍ مخالفة على مساحة 400 متر، وإزالة شدة خشبية ووقف أعمال البناء المخالف بالدور الأول علوى لأحد المنازل خلف مدرسة مؤسسة الأحايوة شرق الابتدائية على مساحة 70 مترا.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بشأن إزالة التعديات ومخالفات البناء في مهدها وقبل تطويرها، وبتكليفات من حسين حبارير، رئيس مركز ومدينة أخميم، بشأن تكثيف المرور والمتابعة لرصد ومتابعة حالات التعدي بالبناء المخالف، والإبلاغ الفوري عن أي تعديات وتنفيذ الإزالة الفورية للمخالفة في مهدها، وقبل تطويرها.

إزالة 175 مترا على أملاك دولة

كما تم إزالة فورية في المهد لتعدي بالبناء المخالف على أرض أملاك دولة على مساحه 175 مترا بنجع أبو عمرة بالأحايوة شرق التابع لقرية الكولة بمركز أخميم، وذلك بحضور أشرف علي حسين، رئيس القرية، وفني التنظيم والعمال.

إزالة 150 مترا بقرية عرب الأطاولة

كما قامت الوحدة المحلية لقرية نيدة، بحملة إزالة ووقف أعمال البناء المخالف وإزالة فورية للشدة الخشبية للدور الثالث العلوي بأحد المنازل بناحية قرية عرب الأطاولة بمركز أخميم بمحافظة سوهاج، على مساحة 150 مترا، بحضور فؤاد عبد اللطيف، رئيس قرية نيدة، والتابع لها قرية عرب الأطاولة.

اقرأ المزيد:

"زكريا حسان" يتصدر نتائج انتخابات دائرة اخميم بسوهاج

مرور سوهاج يضبط سيارة مسروقة من محافظة الجيزة

طقس محافظة سوهاج اليوم.. ارتفاع درجات الحرارة

طقس محافظة سوهاج اليوم: شديد الحرارة مشمس نهارا معتدل ليلا

طقس محافظة سوهاج اليوم حار مشمس نهارا معتدل ليلا

تشغيل محطة صرف صحي الكوثر بتكلفة 30 مليون جنيه في سوهاج

حملة لإزالة التعديات على أراضي الآثار في سوهاج
بقلم شيماء دراز