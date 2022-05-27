دومينيك تطرح كليب «العب غيرها» على طريقة فوازير نيللي وشريهان

طرحت النجمة اللبنانية دومينيك حوراني، أحدث أعمالها الغنائية بعنوان «العب غيرها» رسميا عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب» بالتزامن مع عرضه على قناة «مزيكا».

إطلالات دومينيك

وظهرت دومينيك في الكليب بأكثر من إطلالة استعراضية مميزة على طريقة فوازير نيللي وشريهان خطفت بها أنظار عشاقها ومتابعتها، وجاءت أبرز تعليقات جمهورها «خفة دم وأناقة ومشاهد راقصة فكرتنا بالفوازير».

فريق عمل أغنية العب غيرها

أغنية «العب غيرها» كلمات محمد رسلان، ألحان محمد عبدالمجيد، توزيع كارلوس بومجاهد، طبلة الدكتور طوني عنقا، صولو روبير الأسعد، تسجيل صوت استوديو إيلي سابا، مكس وماسترينغ Cmh Records Lebanon، ماكياج Makeupbymani، فساتين lovebyaisha، وشاركها تمثيل الكليب الموديل نبراس الحرفوش، وهو من إخراج مينا عدلي.

كانت دومينيك، طمأنت الجميع على حالتها الصحية عقب إصابتها بحادث تعرضت له خلال تصوير مشهد راقص في كليبها الجديد «العب غيرها»، وتم نقلها لأحد مستشفيات دبي، حيث كان التصوير يتم في فندق paramount التابع لشركة الإنتاج العالمية paramount.

وكشفت دومينيك، بعد خضوعها للفحوصات الطبية، أن حالتها الصحية جيدة، وأنها كانت تعاني فقط من بعض الجروح البسيطة، وخرجت من المستشفى بعد ساعات قليلة من الاطمئنان على حالتها.