«صناع الخير» تستعرض تجربتها في دعم مليوني مواطن بمصر

استعرض مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، ما قدمته المؤسسة منذ انطلاق عملها الخيرى التنموي قبل أربع سنوات، من تقديم خدمات طبية وتنموية ذات جودة، استفاد منها مليوني مواطن مصري غير قادر في أنحاء الجمهورية، وخاصة في القرى الأشد احتياجًا وقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والنطاقات الحدودية والصحراوية والتجمعات البدوية.

لقاء في جامعة السادس من أكتوبر

جاء ذلك في لقاء نظمته جامعة السادس من أكتوبر داخل كلية السياحة والفنادق، تحت رعاية الأستاذ الدكتور جمال سامي رئيس الجامعة، والأستاذة الدكتورة إيمان العزيزي نائر رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وفي حضور الأستاذة الدكتورة هناء فايد عميدة كلية السياحة والفنادق وعدد كبير من طلاب الكلية وأعضاء هيئة التدريس.

وأكد «زمزم» في كلمته باللقاء، أن صناع الخير مؤسسة أهلية شابة أسسها مجموعة من الشباب من محترفي العمل الأهلي قبل أربع سنوات من الآن، واستهدفت منذ انطلاق عملها تحسين جودة الحياة والارتقاء بصحة المواطن المصري أينما كان موقعه الجغرافي داخل مصر.

وأوضح أن صناع الخير أطلقت عددًا من المبادرات الأهلية الرائدة، ونفذت هذه المبادرات في ظل دعم وتعاون من كافة الأجهزة الرسمية، وبشراكات موسعة مع كبريات المؤسسات الاقتصادية، ومن هذه المبادرات مبادرة «اطمن على نفسك» للقضاء على فيروس سي، ونجحت المؤسسة من خلالها في تقديم خدمة التحليل للتأكد من الإصابة من عدمها إلى 640 ألف مواطن في محافظات مختلفة، ودعم حصول أكثر من 80 ألف منهم على علاج «فيروس سي» بعد التاكد من إصابتهم بالتعاون مع وزارة الصحة من خلال العلاج على نفقة الدولة.

وأشار إلى أن «صناع الخير» تفردت بمحاربة مسببات العمى وأطلقت مبادرة «عنيك فى عنينا» للحد من مسببات العمى، والتي نجحت في حماية أكثر من مليون مواطن من الإصابة بالعمى، كذلك أطلقت مبادرتي «أولادنا في عنينا» و«أطفال مصر مستقبل مصر»، لدعم صحة طلاب المدارس، إذ نجحت المؤسسة في تقديم خدمات المبادرتين لأكثر من 150 ألف طالب في المحافظات المختلفة.

ولفت إلى أنه في سبيل تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مدت جسور الشراكة مع عدد من المؤسسات الكبرى، وأطلقت عددًا من المبادرات التنموية منها مبادرات تعني بإعادة إعمار وتنمية وتطوير القرى الأشد احتياجًا، وجرى إعادة إعمار المنازل المتهالكة في أكثر من 36 قرية، كذلك إطلاق مبادرات تعمل في إطار تنموي مستدام لخلق فرص عمل غير تقليدية من خلال إحياء الحرف التراثية واليدوية، ومنها إنشاء مصنع للسجاد اليدوي بقرية دار السلام بالفيوم، و‘نشاء مركز استدامة بالبدرشين لدعم وتمكين المرأة المعيلة من خلال تدريبها على حرف المنسوجات اليدوية كذلك تسليم ما 100 مركب صيد لصيادين في قرى السمطا بحري مركز دشنا بقنا والمنصورية مركز إدفو بأسوان، والعزيزة مركز المطرية بالدقهلية، وجاري الإعداد لتسليم مراكب صيد لأهالي قرية بساط كرم الدين، مركز شربين بمحافظة الدقهلية أيضًا.

مبادرات صناع الخير

من جانبها، أوضحت السيدة رانيا علوان عضو مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير في كلمتها باللقاء أن المؤسسة اهتمت أيضًا بتوزيع المساعدات الموسمية على الأسر الأكثر احتياجًا من «كراتين» رمضان وبطاطين الشتاء، كذلك توزيع المساعدات الغذائية على مدار العام للمناطق التي مرت بأزمات، كذلك دعم المتضررين من انتشار فيروس كورونا، ونشر الوعي بطرق الحماية والوقاية من الإصابة بالفيروس.

خدمات صناع الخير تغزو محافظات مصر

وأشارت علوان إلى أن صناع الخير حرصت على أن تصل بخدماتها إلى المستفيدين في كافة أنحاء الجمهورية من خلال فريق عمل محترف وفي تنسيق وتناغم كامل مع أجهزة الدولة.

من جانبها أشادت الدكتورة هناء فايد عميدة كلية السياحة والفنادق بدور صناع الخير في دعم شرائح غير القادرين، موضحة أن المؤسسة قدمت الدعوة لطلاب الجامعة للمشاركة في أنشطة المؤسسة المختلفة لدعم قيم التطوع لدى الطلاب، كذلك يجري الآن الإعداد لبروتوكول تعاون بين المؤسسة والجامعة لمضاعفة جهود التنمية لصالح الأسر الأكثر استحقاقًا في عدد من القرى.