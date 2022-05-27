«حياة كريمة» تنهي معاناة أهالي القليوبية مع استخراج الأوراق الرسمية

بعد سنوات طوال من انعدام الخدمات، انتهت مبادرة حياة كريمة من تدشين مبنى أول مجمع خدمات حكومي متكامل بقرية نوى، التابعة لمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، يضم مكاتب للسجل المدني والبريد والشهر العقاري والتموين، فضلًا عن مركز تكنولوجي متكامل لاستخراج الأوراق الرسمية دون الحاجة للسفر إلى المركز.

مجمع خدمات حكومي ومركز تكنولوجي

قبل تدشين مجمع الخدمات الحكومي، عانى الرجل الخمسيني «صابر أحمد» من طول المسافة التي اضطر لقطعها لاستخراج بطاقة التموين وإتمام أي معاملة بريدية، موضحًا: «كنت بسافر لمسافة 10 كيلو تقريبا للمركز عشان نوصل للسجل المدني نطلع البطاقة أو نخلص أي ورقة رسمية» يقول الرجل الخمسيني لـ«الوطن» ما يكلفه وقتًا وجهدًا.

بعد تدشين مبادرة حياة كريمة مجمع الخدمات الحكومي والمركز التكنولوجي، باتت المسافة قريبة، بحسب وصف الرجل الخمسيني، «دلوقتي الحاجة بنخلصها في نص ساعة من جنب البيت، ولو عايز أبعت بنتي تستلم هي الورقة مش بخاف عليها لأن مفيش زحمة والمسافة قريبة»، لافتًا إلى أن مبادرة حياة كريمة سهلت عليهم المعيشة في قريتهم التي كانت منسية، بحسب تعبيره.

مجمع خدمات زراعي

وعلى بعد خطوات قليلة، تستمر أعمال المبادرة الرئاسية في بناء مجمع خدمات زراعي وبيطري يوفر الإرشاد الزراعي والأدوية البيطرية للمزارعين، وأصحاب الماشية بالقرب من منازلهم بدلًا من مشقة السفر إلى المركز لشراء المستلزمات الخاصة بهم.

كارت الفلاح الذكي

ومن قبل مجمع الخدمات الزراعي، عانى أصحاب المواشي والمزارعين من السفر إلى المركز للحصول على السماد اللازم للزراعة والحصول على علاج المواشي، وبحسب رواية عماد الدين أحمد، أحد المزارعين بالقرية نفسها، لـ«الوطن» تدشين مجمع خدمات زراعي سيوفر عليهم عناء السفر إلى المركز للحصول على السماد، خاصة مع تخصيص كارت الفلاح الذكي، موضحًا: «دلوقتي كل حاجة بالماكنة ندخل الكارت ويطلع نصيب كل فرد ياخد بيه سماد»، بحسب قوله.

طفرة عمرانية تشهدها القرية ذات الطبيعة الريفية، بعد وصول مبادرة حياة كريمة إليهم، ينتقل بها أهلها إلى مستوى المدن الكبرى، وتزول بها معاناة استمرت سنوات طوال.