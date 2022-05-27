موعد عودة رسوم السحب على ماكينات الـATM.. «علشان ميتخصمش منك»

منذ انتشار فيروس كورونا، اتخذت البنوك قرارًا بوقف فرض أو خصم رسوم للسحب على ماكينات الـATM، وذلك للتيسير على الناس وإتاحة السحب من أي بنك حتى لو لم يكن تابعًا له دون خصم رسوم، وذلك ضمن مبادرة البنك المركزي.

ونوضح لكم في هذا التقرير، آخر موعد لوقف خصم رسوم السحب من البنوك، وعودة فرض أموال على السحب من بنك آخر غير تابع له الشخص، وذلك في إطار الخدمات التي تقدمها بوابة «الوطن» لمتابعيها.

آخر موعد لوقف خصم رسوم على السحب من ATM

وسيتم تطبيق عمولة السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي ATM، في نهاية شهر يونيو المقبل وذلك في حال عدم صدور تعليمات جديدة بمدها فترة أخرى.

واستجابة لمبادرة البنك المركزي، واصلت البنوك علي مدار أكثر من عامين إيقاف تحصيل عمولة السحب النقدي من ماكينات الـ ATM على عملاء بنوك آخرين غير تابعين لها.

يذكر أن البنك المركزي المصري، أعلن قبل نهاية العام الماضي مد قرار سريان إيقاف العمولات والخصومات والرسوم على السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي التي سبق اتخاذها لمواجهة جائحة فيروس كورونا، 6 أشهر أخرى اعتباراً من 1 يناير الماضي وحتى 30 يونيو 2022.

وجاء قرار البنك المركزي وفق بيان نُشر له، بهدف تنشيط وحماية الاقتصاد القومي والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي واستقرار القطاع المصرفي التيسير على الناس وتحفيز الجمهور علي ميكنة مدفوعاتهم، لتخفيف الزحام في فروع البنوك، وتجنبًا لانتقال العدوى، وأتى ذلك القرار بعد مد المبادرة 5 مرات متتالية منذ انتشار فيروس كورونا في البلاد.

إعفاء المواطنين من رسوم خدمات التحصيل الإلكتروني

وجاءت قرارات الإعفاء من الرسوم والعديد من المعاملات والإصدارات المختلفة للبطاقات، في صالح التجار والمواطنين أيضًا، إذ تم إعفائهم من رسوم خدمات التحصيل الإلكتروني عبر شبكات الإنترنت، بغرض تخفيف الأعباء المالية عن الشركات بإعفائها من المصاريف التي كانت مطلوبة منها لتفعيل خدمة التحصيل الإلكتروني.