خبير اقتصادي يرصد أسباب رفع البنك المركزي أسعار الفائدة: لمواجهة التضخم

علق أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، على قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها اليوم برفع أسعار الفائدة بنسبة 2%، لتصل إلى 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض، مؤكدًا أن هذا كان متوقعًا خاصة بعد قرار البنك الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بنسبة 0.5 % لتصل لـ1 % وهي أكبر زيادة منذ أكثر من 20 عامًا، وذلك لكبح التضخم الأمريكي الذي بلغ 8.5%، موضحًا أن بعض الدول العربية سبقتنا، فقد رفعت البنوك المركزية في كل من البحرين والإمارات والسعودية وقطر والكويت سعر الفائدة فور قرار الفيدرالي الأمريكي.

أسباب رفع سعر الفائدة

ورصد «غراب» في بيان له، أن أسباب رفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 2 %، وذلك بهدف مواجهة التضخم القادم لنا من الخارج خاصة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي، موضحًا أن رفع الفائدة هدفه الحد من خروج الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين والحفاظ على جاذبية الأصول المحلية، إضافة إلى تخفيف الضغط على العملة الأجنبية واستقرار سعر الصرف ومواجهة معدل التضخم، موضحًا أن رفع الفائدة هدفه الرئيسي الحفاظ على استمرار تدفق الأموال الساخنة وهي الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المصرية والتي شهدت تراجعًا خلال الفترة الماضية متجهة إلى أمريكا بعد رفع سعر الفائدة في بنوكها.

وأكد أن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة ضرورية جدًا للاقتصاد المصري في الحفاظ على توافر العملة الصعبة ودعم الجنيه، لافتًا إلى أن لجوء المركزي لرفع أسعار الفائدة لاستباق الارتفاع المتوقع في معدلات التضخم، إضافة لتخفيف الضغط على العملة الأجنبية، مشيرا إلى أن تحول الاقتصاد المصري من الاقتصاد النقدي لاقتصاد حقيقي مرتبط بمشروعات كبيرة تدر عائد قوي وفعلي فهذا سيجنبه الصدمة التي تضرب عدد من الاقتصادات في المنطقة التي اعتمدت على نظام الاقتصاد الريعي فقط.

تقليل القدرة الشرائية

وأشار إلى أن رفع الفائدة خطوة ضرورية للحفاظ على قيمة سعر الجنيه وامتصاص وسحب السيولة من السوق المحلي ما يقلل من القدرة الشرائية ما يؤدي لكبح ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن هذا يشجع الأفراد على الادخار في الشهادات البنكية، موضحا أن رفع الفائدة رغم أنه إجراء ضروري لجأ إليه المركزي إلا أنه يرفع نسبة الفائدة على القروض القائمة والجديدة إلا أن هناك عددا من المبادرات التي طرحتها الحكومة لتيسير تمويلات المشروعات التنموية سيحميها من تأثير ارتفاع تكلفة الاقتراض .