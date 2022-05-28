حظك اليوم برج الحوت السبت 28-5-2022 عاطفيا ومهنيا

كشفت خبيرة الأبراج وعلم الفلك والتنجيم عبير فؤاد، عن توقعاتها وحظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج الحوت، الذي يعرف عنه أنه يمتلك شخصية غامضة للغاية، كما أنه لا يحب البوج بأسراره للآخرين كونه لا يفضل أن يكون علامة استفهام لمن حوله، لهذا هو بارع في إخفاء حياته.

سيدة ورجل برج الحوت

سيدة برج الحوت يعرف عنها أنها من السيدات الحساسة للغاية في العلاقات العاطفية، فتجد عاطفتها مفرطة وجياشة للغاية، ولهذا يجب أن يعرف الطرف الآخر في العلاقة تلك الصفة، حتى لا يخسر اهتمامها وحبها، أما عن رجل هذا البرج، فيغلب قلبه على عقله رغم أن لديه ملكة كبيرة تمكنه من قراءة إشارات العقل الباطن، كما أنه يستطيع جذب المشاعر السلبية التي تسيطر على الآخرين من حوله.

واليوم السبت 28 مايو، نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني

اليوم السبت يخبرك الفلك مولود برج الحوت على المستوى الاجتماعي والمهني، أن القمر بمنزل العلاقات يساعدك على التعامل بلباقة وتجد الكلمات المناسبة لكل موقف.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفي

أما عائليا وعاطفيا، فاليوم رغم الضغوط التي ربما تمر بها، القمر يدعمك اليوم ويمدك بالقدرة على الإقناع وتحسن التفاهم مع من حولك.