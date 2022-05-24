حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 24-5-2022 عاطفيا ومهنيا

هناك العديد من العيوب التي يمتلكها مولود برج الحوت، وتسبب إزعاج من حوله، وتجعله يقع في العديد من المشاكل أيضا، أولها التهور، فهم متهورون في قراراتهم ولا يدرسونها جيدا قبل الإقدام عليها، ولا يتأنون في كلامهم وردود أفعالهم، ما يجعلهم يقعون في العديد من المشاكل والأزمات، كما أن من صفاتهم أيضا السلبية، فهو لا يتخذون قرار حاسم حازم يمكن تحديده، ولا يحبون الاختلاط والدخول في العديد من الأمور، ويستسلمون للحزن الذي يدمر حياتهم.

صفات برج الحوت

لا يفكر مولود برج الحوت في نفسه كثيرا، ويحب أن يؤثر على نفسه من أجل الآخرين، ومساعدتهم، وهو ما يجعلهم عرضة للاستغلال من جانب الآخرين، كما يتميزون بالكرم والسخاء مع من حولهم وعند الدخول فى علاقة حب فإنه يفكر بقلبه لا بعقله، وهو ما يدفعه دائمًا لمسامحة شريك حياته، كما لا يتسطيع أن يرفض أى طلب من جانب شريك حياته، لأنه يشعر أن ذلك قد يسبب له الخذلان.

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

القمر يقترن بنبتون في برجك مما يساعدك اليوم أن تجذب انتباه الآخرين وتستطيع إثبات قدراتك وتتميز بالسحر، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

قالت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة الوطن، إن اليوم مميز بالنسبة لمواليد برج الحوت فرغم مرورهم بالضغوط والخلافات، فتستطيع اليوم أن تتحدث اليوم بطلاقة وتلفت الأنظار وتتواصل جيدا مع من تحب.