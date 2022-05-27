«الأزهري»: أفكار سيد قطب التكفيرية تركت أثرا طاغيا

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، إن هناك أثرًا طاغيًا في تكفير سيد قطب للمجتمع، والأثر فوق أي محاولة للتهرب، والسبب في هذه الإشكالية أنه يكتب كلامًا شديد الصراحة في تكفير الناس جميعًا، ويصف كل من على وجه الأرض بالكفار.

الأزهري: قطب زعم أن الدين انقطع عن الوجود قبل قرون

وتابع أن قطب زعم أن من يرفع الأذان على المئذنة أشد كفرًا من أيام الجاهلية الأولى، ثم ينتقل إلى تكفير كل من مضى من الأمة المحمدية على مدى قرون، وقال إن الدين انقطع عن الوجود قبل قرون، بل ووصل إلى القول بانقطاع وجود الإسلام ذاته، وبنى على فكرة تكفير الناس جميعًا أدوارًا متراكمة، ووصل إلى فكرة الجاهلية.

تنظيم الجهاد يستلهم أفكار سيد قطب

وأضاف «الأزهري»، في لقاء مع برنامج «الحق المبين» الذي يقدمه الكاتب الصحفي أحمد الدريني، على قناة «dmc» الفضائية، اليوم الجمعة، أن صالح سرية استلهم أفكار سيد قطب، ثم استلهمها محمد عبدالسلام فرج، في تنظيم الجهاد، وداخل كل عقد يوجد مجموعة من التيارات التي تنتمي إلى أفكار سيد قطب.

وأوضح: «فرج كتب كتابًا اسمه «فريضة الجهاد»، تبنى فيها فكرة الحاكمية والتكفير، وزعم أن الفريضة الغائبة في الإسلام هي الجهاد، حيث يعتدي على الناس ويقول إن هذا جهاد، ويقول إن حكام المسلمين اليوم في ردة عن الإسلام».