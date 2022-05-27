«الأزهري»: سيد قطب المولد الأكبر للتيارات المسلحة.. و«القاعدة» أكثر تنظيم يطبق أفكاره

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، إن المشروع القطبي، والذي يعود نشأته إلى سيد قطب، أحد قيادات جماعة الإخوان، هو المولد الأكبر للتيارات الحاملة للسلاح، وأكثر تنظيم يطبق أفكار سيد قطب هو تنظيم القاعدة.

الأزهري: الظواهري انضم فترة لتنظيم الجهاد وامتلأ ذهنه بالفكر التكفيري

وأضاف «الأزهري» خلال استضافته ببرنامج «الحق المبين» ويقدمه الإعلامي أحمد الدريني والمذاع على فضائية «DMC»، أن كتاب «فرسان تحت راية النبي»، الذي كتبه أيمن الظواهري، وهو انضم فترة لتنظيم الجهاد وامتلأ ذهنه بالفكر التكفيري، وكتب في كتابه أن سيد قطب والمجموعة التي التفت حوله لهم الفضل في تأكيد فكرة أن الأنظمة الحاكمة محاربة للإسلام، وأن أفكار سيد قطب كانت وما زالت شرارة الثورة الإسلامية، وأنه تشرب أفكار سيد قطب.

فكرة الجاهلية سيطرت على سيد قطب

كما وشدد على أن سيد قطب كان يرى الأرض انعقدت فيها ظلمات الكفر، مشيرًا إلى أن جوهر فكرة الإسلام هو النور، ولكن سيد قطب في كتابه «ظلال القرآن» ذكر هذه الكلمة 240 مرة فقط، ولكنه ذكر كلمة الجاهلية 1740 مرة، وهذا دليل على سيطرة فكرة الجاهلية عليه، ودليل على النظرة القاتمة التي سيطرت عليه وحوَّلت مشروعه إلى مشروع مختنق يمكّنه من قتل الناس وهو يظن أنه ينتصر للإسلام.

وأشار إلى أن حسن البنا أسس جماعة الإخوان الإرهابية في سن 22 سنة، وكان صغيرًا، ولكن المشكلة الحقيقية هي في الاندفاع الذي يندم عليه صاحبه فيما بعد، وتكون الفكرة التي أصدرها انطلقت وتسلمها غيره وأراق بها الدماء، مشددًا على أن طريق العلم شاق ومجهد لفهم العلوم الصعبة، وإلقاء الخطب العصماء الملهبة للمشاعر أسهل بكثير.