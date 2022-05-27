سمير صبري عن لقائه بمحمد علي كلاي: علمته الوضوء وقولتله أخويا التوأم عاوز يشوفك

نشر برنامج «بالخط العريض» المذاع على قناة «الحياة» وتقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب، فيديو حصري للراحل سمير صبري أثناء سرده لكواليس لقائه بلاعب الملاكمة العالمي الراحل محمد علي كلاي أثناء زيارته لمصر، بعدما كان برنامجه هو الوحيد الذي نجح في التسجيل معه.

سمير صبري: طلعت الغرفة الخاصة به وفتح لي أخوه

وقال الفنان الراحل سمير صبري، إن اللاعب محمد علي كلاي ومع مجيئه لمصر للمرة الأولى كان ممنوعا على الصحافة والتلفزيون التواصل معه، ولكنه ذهب إلى الفندق الذي يقيم به محمد علي كلاي، وبصحبته 5 من أفراد التصوير التابعين للتلفزيون المصري: «دخلت الهيلتون ولبست بابيون ومسكت في إيدي فوطة وطلعت الغرفة الخاصة به وفتح لي أخوه».

وروى «صبري»، خلال فيديو حصري للبرنامج كواليس لقاء محمد علي كلاي، وتقدمه الإعلامية أيمان أبوطالب، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه بعدما أخبر شقيق محمد علي كلاي أن اسمه على اسم اللاعب الكبير ويريد التصوير معه حتى أذن له بالدخول وطلب من الاعب العالمي التصوير معه، وحينها سأله هل تعرفونني في مصر فأكدت له بأن الجميع هنا يحبك.

سمير صبري: علمت محمد علي كلاي الوضوء

واستطرد: «وأنا بتكلم معاه لقيت أذان العصر، وقولتله أستأذنك أنا عايز أصلي العصر تحب تصلي معايا، فقالي أكيد وعلمته الوضوء لأنه مكانش يعرفه ولا أخوه، وقلدوني وعملوا نفس اللي بعمله، وأديت ظهري للنيل لأني مكنتش أعرف القبلة فين، وبقيت إمام الصلاة لمحمد علي كلاي وأخوه».

وأوضح أنه بعد ذلك أخبره بأن له شقيق توأم يريد أن يتصور معه ويعمل في التلفزيون فوافق، وحينها صعد له مرة أخرى له ومعه كاميرا وأجرى حديثا معه: «بعد ما خلصت الحديث قولتله إن أخويا التوأم هييجي ياخد صورة معاك وقالي أوك، وأنا لا أعرف المستحيل في شغلي ودائما كل حلقة ليا كان فيها سبق وقنبلة لا أنساها».