علامات خطيرة في زيت سيارتك: احترس من الصوت والرائحة

غيار الزيت أحد أهم أنواع الصيانة الدورية والمهمة التي ترتبط بمواعيد محددة، فضلًا عن أن إجراءها يستلزم الأمانة فضخ زيت غير مناسب للسيارة قد يتسبب في كوارث كبيرة تصيب المحرك، بالإضافة لأن التأخير في تغير الزيوت قد يدفع صاحب السيارة لإنفاق الآلاف من الجنيهات لصيانة ما أفسده السائل.

يقول زكريا عبدالله، صاحب محل غيار الزيت بمدينة أكتوبر، أن هناك علامات تشير إلى أن زيت السيارة غير مناسب، ومنها أن تجد صوت المحرك يرتفع وتحديدًا خلال الثواني الأولى لتشغيل السيارة في الصباح، لافتًا إلى أن ارتفاع استهلاك الوقود مؤشر كبير لعدم صلاحية الزيت للسيارة.

احترس من الرائحة الكريهة

وعلى حد تعبير «عبدالله»، فإن صدور رائحة احتراق الزيت أثناء القيادة مؤشر آخر يقود صاحب المركبة لفحصها قبل فوات الآوان، فقد يقتصر الأمر في تلك الحالة على سرعة تغييره فقط.

وأضاف، أنه من أهم الأدلة التي تشير لأن الزيت الموجود في السيارة تالف هو صدور صوت ضوضاء غير مألوف آتية من ناحية المحرك فهذا مؤشر قوي وواضح أن زيت المحرك غير صالح، لافتًا لضرورة الانتباه لدرجة حرارة الموتور فالشعور الدائم بارتفاعه يشير لوجود أمر ما في الزيت كون الأخير من خواصه التبريد.

وأوضح صاحب محل غيار الزيت، أن هناك علامة أخرى يجب النظر إليها بعين الاعتبار وهي مراجعة العادم الذي يخرج من «شكمان» السيارة، فإذا لاحظت وجود العادم باللون الأبيض فهذا مؤشر خطورة يحذر قائد المركبة من نوع الزيت.

وطالب «عبدالله» بضرورة مراجعة زيت السيارات بشكل دوري فتلفه يخفض من كفاءة المحرك، فضلًا عن أنه قد يتسبب في تلف أجزاء أخرى من السيارة بسبب التسريب على سبيل المثال، موضحًا أن أسوء ما قد يصيب السيارة نتيجة هذه الزيوت التالفة هو احتراق مكونات المحرك بالكامل الأمر الذي يكلف صاحب السيارة أموالًا كثيرة لصيانتها.