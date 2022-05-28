أسعار الخضروات اليوم السبت 28-5-2022 في الأسواق المحلية

يبحث الناس عن أسعار الخضروات، بصفة دائمة وبشكل أكبر بعد الحديث عن تراجع وانخفاض الأسعار، حيث يهتم بشرائها الكثيرون فهي لا يمكن الاستغناء عنها في إعداد وجبات الطعام على الموائد المصرية.

وفيما يلي تستعرض«الوطن» من خلال هذا التقرير، أسعار الخضروات في الأسواق المصرية وسوق العبور اليوم السبت الموافق 28 مايو من عام 2022، وفق جولة «الوطن» في بعض الأسواق المصرية، التي جاءت كالتالي:

أسعار الخضروات في الأسواق اليوم

- الطماطم بـ 12 جنيهًا.

- بطاطا 3 كيلو بسعر 26 جنيهًا.

- بسلة بسعر 12 جنيهًا.

- لفت بسعر 11 جنيهًا.

- قلقاس بسعر 10 جنيهات.

- فاصوليا خضراء بسعر 10 جنيهات.

- بصل أبيض أو ذهبي وصل إلى 5 جنيهات.

- فلفل أخضر رومي أو حار بلغ سعره نحو 6 جنيهات.

- كوسة بـ10 جنيهات للكيلو.

- ملوخية بسعر 13 جنيهًا للكيلو.

- جزر أصفر دون عروش بـ6.5 جنيه.

- باذنجان أسود بـ8 جنيهات.

أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

فيما يلي أسعار الخضروات في سوق العبور:

- الطماطم تراوحت بين 4 و6 جنيهات.

- الفلفل الرومي البلدي بين 3 و4 جنيهات.

- الفلفل الصوب بين 3 و4 جنيهات.

- الفلفل الحار بين 2.5 إلى 4.5 جنيه للكيلو الواحد.

- الفلفل الألوان بين 8 و14 جنيهًا.

- البامية ما بين 14 و17 جنيهًا.

- ورق عنب بناتي من 9 إلى 12 جنيهًا، والبلدي بالسعر ذاته.

- سبانخ ما بين 3 و4.5 جنيه.

- الثوم بين 5 و7 جنيهات.

- البصل بين 1.25 و2.25 جنيه.

- البطاطس تراوحت ما بين 2 و4 جنيهات.

- الكوسة تراوحت بين 3 و4.5 جنيه.

- الفاصوليا تراوحت بين 5 و7 جنيهات.

- الباذنجان البلدي بين 2.5 و3.5 جنيه.

- الباذنجان الرومي بين 1.75 و2.75 جنيه.

ـ الباذنجان الأبيض بين 1.50 و2.50 جنيه.

- الخيار الصوب من 1.5 إلى 3 جنيهات.

الخيار البلدي من 1.5 إلى 3 جنيهات.

- الجزر من 1.5 إلى 3.5 جنيه.

- البطاطا تراوحت بين 1.5 و4 جنيهات.

- الملوخية تتراوح بين 4 و6 جنيهات.

- سعر القلقاس يتراوح بين 3 و6 جنيهات.

- البسلة تراوحت بين 4 و7 جنيهات.