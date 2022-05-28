سمير صبري يحكي عن فنانة مشهورة لم يذكر اسمها: قولت لها ماتعمليش تنازلات

نشر برنامج «بالخط العريض»، مع الإعلامية إيمان أبو طالب عبر قناة «الحياة»، فيديو حصريا للراحل سمير صبري أثناء سرده لكواليس لقائه وتسجيله حلقة مع تنازلات إحدى الفنانات.

صبري: قالتلي أنا غاوية فن وتمثيل وعايزة أمثل

وقال الفنان سمير صبري، إنه وفي أحد الأيام وأثناء جلوسه بمطعم مع عدد من أصدقائه قدمت إليه إحدى السيدات ترتدي المايوه وجلست بجواره وقالت له: «أستاذ سمير عايزة آخد رأيك في حاجة مهمة جدا تتعلق بيا، أنا غاوية فن وتمثيل وعايزة أمثل إنما خوفوني من الفن وقالولي إني علشان أمثل لازم أعمل تنازلات».

وأضاف «صبري»، خلال فيديو حصري للبرنامج حكى فيه عن العالم الكبير الراحل أحمد زويل، وتقدمه الإعلامية إيمان أبوطالب، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه وفي أعقاب ذلك أكد عليها بعدم إحداث أي تنازلات لأن الفنانات الكبيرات لم يقدمن أي تنازلات مقابل وصولهن لما أصبحن عليه مع مرور الأيام، «قالتلي متشكرة وعمري ما هنسى نصيحتك ليا».

واستطرد: «بعدها بكام يوم كلمني صديق وقالي فيه واحد عامل حفلة في بيته وعازمنا، ودخلنا عمارة طويلة طلعنا الدور الـ18 وفتحنا باب الأسانسير لقينا 3 ذكور وأناث يقبلوا بعضهم البعض، وبعد دخولهم الشقة وجد في أحد الأركان ترابيزة مرتفعة وسيدة ترقص بلدي أعلى الترابيزة، وساعتها افتكرت ولقيتها بترقص بلدي، وقولت في نفسي الشقة دي شكلها ثواني وبوليس الأداب هيجي يقبض على اللي فيها».

وأوضح أن وفي أعقاب ذلك وأثناء نزوله بالأسانسير هرعت إليه السيدة وذكرته بنفسها وقالت له إنها لم تقدم تنازلات، ليرد عليها بقوله: «باين فعلا أنك معملتيش تنازلات، خليكي كده وخلي الحمالة نازلة بس متعمليش تنازلات».