خان العيش والملح.. صورة تجمع المتهم والضحية في مذبحة الريف الأوروبي: بيفطروا سوا

حصلت «الوطن» على أول صورة تجمع عاطف الصعيدي، المتهم بارتكاب جريمة قتل 5 أشخاص، بمنطقة الريف الأوروبي مع المجني عليه عادل أبو زرد في الشيخ زايد، والمعروفة إعلاميا باسم «مذبحة مزرعة الريف الأوروبي».

ونجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات مقتل 5 أشخاص من أسرة واحدة بإحدى مزارع الريف الأوروبي، بالجيزة.

ارتباط عاطفي وراء الجريمة

وكشفت التحريات عن نشوب خلافات اجتماعية بين المجني عليه ويعمل مزارعا، وشريكه بمزرعة مؤجرة بذات المنطقة «المتهم»، لارتباط الأخير عاطفياً بإحدى كريمتي المجني عليه، قام على أثرها المتهم بالتعدي على المجني عليه وقتله، ونظراً لكونه معروفا لدى بقية الأسرة ولخشية افتضاح أمره قام بالتعدي بالقتل على كريمتي المجني عليه وحفيديه، وهرب عقب ذلك.

القبض على المتهم في سوهاج

أسفرت التحريات عن تحديد مكان تواجده بمحافظة سوهاج، وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.