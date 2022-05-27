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محمود مسلم

القبض على المتهم بقتل 5 أشخاص من أسرة واحدة في مذبحة الريف الأوروبي

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الوطن
10:44 م | الجمعة 27 مايو 2022
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات مقتل 5 أشخاص من أسرة واحدة بإحدى مزارع الريف الأوروبي، بالجيزة.

ارتباط عاطفي وراء الجريمة

وكشفت التحريات عن نشوب خلافات اجتماعية بين المجني عليه ويعمل مزارعا، وشريكه بمزرعة مؤجرة بذات المنطقة «المتهم»، لارتباط الأخير عاطفياً بإحدى كريمتي المجني عليه، قام على أثرها المتهم بالتعدي على المجني عليه وقتله، ونظراً لكونه معروفا لدى بقية الأسرة ولخشية افتضاح أمره قام بالتعدي بالقتل على كريمتي المجني عليه وحفيديه، وهرب عقب ذلك.

القبض على المتهم في سوهاج

أسفرت التحريات عن تحديد مكان تواجده بمحافظة سوهاج، وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

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