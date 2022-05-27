علاقة عاطفية وراء مذبحة أكتوبر.. تفاصيل القبض على منفذ الجريمة في سوهاج

في أقل من 24 ساعة فقط، أزاحت أجهزة الأمن في الجيزة بقيادة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة غموض مقتل 5 من أسرة واحدة داخل مزرعة في الشيخ زايد، وألقت على المتهم بتنفيذ الجريمة، وتبين أنه شريك المجني عليه الأول عادل أبو زيد، وكانت تربطه علاقة عاطفية بابنة المجني عليه، وعلى أثرها دخل في خلاف محتدم مع والدها وتمكن خلال آخر جلسة جمعتهما من قتله وتخلص من باقي أفراد الأسرة خشية افتضاح أمره ثم هرب إلى بلدته في محافظة سوهاج.

علاقة عاطفية ثم مذبحة وهروب

استشاط الخفير عادل أبو زيد غضبا من شريكه عندما اكتشف أنه على علاقة بابنته، وخلال جلسة عتاب جمعتهما تحدث خلالها الخفير مع صديقه عن خيانة العيش والملح، وتحول النقاش إلى تلاسن لكن المتهم كانت لديه نية الغدر فأمسك بسكين وذبح شريكه في لحظات وأمام صرخات ابنتيه المجني عليهما تبعهما المتهم وقتلهما واحدة تلو الأخرى خارج أسوار المزرعة.

طفلان في عمر الزهور

لم يسلم الطفلان «مروان وشهد»، 6 و8 سنوات على الترتيب من المتهم الذي ذبحهما في لحظات ظنا منه أنه أفلت من العقاب فلم يعد أحد شاهدا على جريمته وتخلص من ملابسه وهرب إلى أسرته في سوهاج لكن جهود البحث الجنائي استطاعت في غضون ساعات قليلة من كشف لغز الجريمة وألقت القبض على المتهم واقتادته من الصعيد ليواجه مصير ما اقترفته يداه من جرم بحق أسرة كاملة لم ترتكب ذنبا بحقه بينهم طفلان في عمر الزهور.

بلاغ مكتشف مذبحة أكتوبر

كانت أجهزة الأمن تلقت بلاغا من نجل المجني عليه الأول عقب اكتشافه مذبحة مزرعة أكتوبر التي راح ضحيتها والده و4 من أسرته وانتقل فريق أمني من البحث الجنائي وتمكن من جمع ملابسات الجريمة وتحديد مرتكب الواقعة وضبطه في سوهاج.