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«الوطن» تنشر صورة المتهم مرتكب مذبحة الريف الأوروبي بالشيخ زايد

كتب:

منتصر سليمان وحسن سمير
12:02 ص | السبت 28 مايو 2022
ضحايا مذبحة الريف الأوروبي

ضحايا مذبحة الريف الأوروبي

تنشر «الوطن» صورة لـ عاطف الصعيدي، المتهم بارتكاب جريمة قتل 5 أشخاص، بمنطقة الريف الأوروبي في الشيخ زايد، والمعروفة إعلاميا باسم «مذبحة مزرعة الريف الأوروبي».

ونجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات مقتل 5 أشخاص من أسرة واحدة بإحدى مزارع الريف الأوروبي، بالجيزة.

ارتباط عاطفي وراء الجريمة

وكشفت التحريات عن نشوب خلافات اجتماعية بين المجني عليه ويعمل مزارعا، وشريكه بمزرعة مؤجرة بذات المنطقة «المتهم»، لارتباط الأخير عاطفياً بإحدى كريمتي المجني عليه، قام على إثرها المتهم بالتعدي على المجني عليه وقتله، ونظراً لكونه معروفا لدى بقية الأسرة ولخشية افتضاح أمره قتل ابنتي المجني عليه وحفيديه، وهرب عقب ذلك.

القبض على المتهم في سوهاج

أسفرت التحريات عن تحديد مكان تواجده بمحافظة سوهاج، وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

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