خبير: خسائر الأزمة الاقتصادية ممتدة لدول متقدمة وناشئة

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور علي الإدريسي أن العالم تعرض لصدمتين اقتصاديتين على مدار عقود من الزمان، لافتًا إلى أن العالم لم يتعافى بشكل كامل من تداعيات جائحة فيروس كورونا، واصطدم بالأزمة الروسية الأوكرانية.

وأوضح «الإدريسي» خلال لقائه مع برنامج «بيت للكل» المذاع عبر القناة الاولى بالتلفزيون المصري، أن الخسائر ممتدة لكافة الاقتصادات سواء اقتصادات متقدمة أو اقتصادات ناشئة، لافتًا إلى أن الأزمة أثرت على كل مناحي الحياة لدى المواطنين.

العولمة الاقتصادية كان لها دور ايجابي وآخر سلبي

وأرجع الخبير الاقتصادي السبب في هذه الأزمة للعمولة الاقتصادية والاعتماد المتبادل بين الدول لافتًا إلى أن العولمة الاقتصادية كان لها ايجابياتها ولها سلبياتها أيضًا، مشيرًا إلى أنه من ضمن هذه السلبيات أنه جعل قدرة الاقتصاد العالمي هشة في مواجهة الصدمات، وأن الأزمات أصبحت تنتقل بسرعة مع العولمة الاقتصادية، لافتًا إلى السرعة الكبيرة في انتقال الأزمات الاقتصادية.

وأكد الخبير الاقتصادي أن العولمة الاقتصادية كان لها دورًا إيجابيًا في زيادة معدلات التنافسية والتبادل التجاري الدولي، مشددًا على أن أبرز سلبياتها كان سرعة انتقال الأزمات والصدمات.

وتحدث الإدريسي على المشكلة التي واكبت أزمة فيروس كورونا، لافتًا أنها كانت حالة من الضبابية، وعدم يقين وعدم وضوح شكل الأزمة في النهاية وموعد انتهائها وكيفيته، معتبرًا أن هذا الأمر هو الأصعب على المستثمرين بشكل عام، مشيرًا إلى أن ضبابية المشهد تؤثر على الاستثمار المباشر وتؤثر بدورها على مؤشرات أخرى مثل مستويات التشغيل والاستفادة من الموارد المتاحة وزيادة الإنتاج.