رغم الأزمة الاقتصادية العالمية.. إقبال كبير من الأثرياء على شراء الملابس

شهدت سوق الملابس الفاخرة، إقبالا كبيرا من الأثرياء، في متاجر «Macy's و Nordstrom»، وغيرها من المنافذ الراقية، في حين أن العملاء ذوي الدخل المنخفض يتراجعون عن شراء السلع التقديرية، كما يقول كبار تجار التجزئة، وذلك رغم الأزمة الاقتصادية العالمية.

وبحسب CNN Business، قالت «Macy's»، أن المبيعات المماثلة في المتاجر المفتوحة لمدة عام واحد على الأقل نمت بنسبة 12.4 ٪ خلال الربع الأخير مقارنة بنفس الفترة قبل عام، وقالت «جيفري جينيت» الرئيس التنفيذي لشركة Macy في بيان صحفي: «بينما زادت ضغوط الاقتصاد الكلي على الإنفاق الاستهلاكي خلال الربع، استمر عملاؤنا في التسوق».

مبيعات قوية للفساتين والأحذية النسائية والإكسسوارات وملابس الرجال

وأضافت «جينيت»، إن شركة مايسي شهدت تحولًا ملحوظًا في شراء المستهلكين للملابس للمناسبات الخاصة والتسوق في المتاجر، وشهدت الفساتين والأحذية النسائية والإكسسوارات والملابس المخصصة للرجال مبيعات قوية خلال الربع الحالي من العام.

وقالت في اتصال هاتفي مع المحللين: «ظلت مبيعات الرفاهية تحتل الصدارة في أعمالنا حيث ظل سلوك التسوق بين المستهلكين ذوي الدخل المرتفع أقل تأثراً بالتضخم حتى الآن، فالعميل الذي يقل دخله السنوي عن 75000 دولار، كان الأكثر تضررًا».

نمو كبير في المبيعات خلال الربع الأول من العام الجاري

ورفعت Macy's توجيهها لهذا العام، ما دفع أسهمها للصعود بنسبة 12٪ في التعاملات المبكرة، وأعلنت شركة «Nordstrom JWN»، أيضًا عن مبيعات قوية خلال ربعها الأخير ورفعت توجيهها للعام بأكمله.

إقبال كبير على شراء الملابس بعد انحسار فيروس كورنا

كما استفادت العلامات التجارية للسلع الفاخرة والملابس من الإنفاق من المتسوقين ذوي الدخل المرتفع، وقالت جين نيلسن، المديرة المالية لرالف لورين «RL»، هذا الأسبوع: «يتمتع مستهلكونا بالمرونة، فهم في الطرف الأعلى من التركيبة السكانية للدخل، وأثبتوا من خلال Covid أن رغبتهم في العلامة التجارية قد زادت».

تغيير كبير في سلوك شراء الملابس لدى أصحاب الدخل المنخفض

بعض الشركات تقول إن هناك انقسامًا في سلوك التسوق يمتد على أسس اقتصادية، انتهى الإنفاق التحفيزي الفيدرالي، ونما التضخم بأسرع وتيرة منذ عقود، مما دفع المستهلكين ذوي الدخل المنخفض إلى تغيير أنماط الشراء الخاصة بهم.

وتقول الشركات إن المتسوقين ذوي الدخل المنخفض يبطئون من إنفاقهم على السلع التقديرية، ويشترون العلامات التجارية الخاصة الأقل تكلفة ويضيفون عناصر أقل إلى عربات التسوق الخاصة بهم.