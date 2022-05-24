اقتصادي: الرئيس وجه الحكومة بتوفير السلع للتغلب على الأزمة

قال الدكتور محمد شادي، باحث اقتصادي في المركز المصري للفكر والدراسات الاقتصادية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه الحكومة بتوفير السلع الأساسية للتغلب على الأزمة العالمية، لتفادي مصر الحاجة للاستيراد من الخارج في الوقت الذي تعامي فيه كل دول العالم من أزمة توفير السلع لمواطنيها.

مشروع مستقبل مصر سيكون له دور كبير في إحلال الواردات بمنتجات محلية

وأضاف الباحث اقتصادي في المركز المصري للفكر والدراسات الاقتصادية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي أن مشروع مستقبل مصر الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي سيكون له دور كبير في إحلال الواردات بمنتجات محلية، كما أعلنت الحكومة عن برنامجها للإحلال المحلي للواردات بالسلع الصناعية، وهو ما سيؤدي إلى زيادة معدلات تشغيل العمالة وتوفير النزيف الحاد للدولار.

مصر والدول النامية استطاعت توفير السلع الاستراتيجية

وتابع أنّ مصر والدول النامية استطاعت توفير السلع الاستراتيجية ولكن الدول المتقدمة، مثل الولايات المتحدة لم تستطع، وذلك بسبب استخدامها المخزون السلعي والمخزون النقدي، موضحًا أن الدول المتقدمة لا يكون لديها مخزون سلعي بسبب قدرتها الكبيرة على العرض النقدي، وبالتالي فإنها تقلل تكلفة المنتج بتقليل تكلفة تخزينه، وبالتالي فإنها تستهلكه بسرعة كبيرة، وهو ما لا يحدث في الدول النامية.