خبير اقتصادي: نماذج عربية تعاملت بكفاءة مع الأزمات العالمية

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور علي الإدريسي، أن هناك بعض الدول العربية كانت محملة بأعباء اقتصادية كبيرة قبل حدوث أزمة فيروس كورونا، لافتًا إلى أن الدول العربية كانت تعاني من تحديات كبيرة جدًا، ما قبل تداعيات أزمة كورونا.

وأوضح «الإدريسي» خلال لقاء مع برنامج «بيت للكل» المذاع عبر القناة الاولى بالتلفزيون المصري، أن ذلك مرتبط بفترات من عدم الاستقرار السياسي والأمني والتي تؤثر على الاستقرار الاقتصادي، مشيرًا إلى أن مناخ الاستثمار تأثر بشكل كبير في هذه الأزمة وحصول المواطن على الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة.

الأزمات التي حدثت فتحت باب التعاون العربي

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن أزمة كورونا أثرت بالسلب، وأضافت أعباء جديدة على الاقتصاد العربي، مشددًا على أنه في ظل هذه الأزمات كان التعاون العربي حاضرًا، مضيفًا: «في ظل هذه الأزمات كان دايمًا بيتفح مجال التعاون العربي وزي ما بنقول كان فيه أزمة كبيرة جدًا لكن هي جددت عن الدول العربية ملف التعاون العربي لمواجهة الصدمات والأزمات اللي بتواجه العالم».

نماذج عربية ناجحة

وأكد الخبير الاقتصادي أن هناك نماذج عربية استطاعت التعامل بشكل كبير مع الأزمة بمنتهى الاحترافية، وأدارت الأزمة بكفء، لافتًا إلى أن المواطن العربي يواجه عدد من التحديات ومنها ارتفاع تكلفة الحصول على الطاقة بشكل عام، مشيرًا إلى أن الدول التي تستورد المحروقات ارتفعت عليها الأسعار، إذ صعد مزيج خام بيرنت وصل العام الماضي لـ43 دولار للبرميل ووصل حاليًا لـ113 دولار للبرميل مع توقعات بالزيادة.