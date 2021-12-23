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أبوالغيط: نثمن دور مملكة البحرين في تعزيز التعاون العربي المشترك

خلال لقائه رئيسة مجلس نواب البحرين..

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الوطن
07:02 م | الخميس 23 ديسمبر 2021
الأمين العام يستقبل رئيسة مجلس النواب البحرينية

الأمين العام يستقبل رئيسة مجلس النواب البحرينية

استقبل السيد احمد ابو الغيط الامين العام لجامعة الدول العربية  اليوم ٢٣ الجاري السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب بمملكة البحرين والوفد المرافق لها بمقر الجامعة .

وصرح مصدر مسئول بالامانة العامة ان الامين العام ناقش مع السيدة رئيسة مجلس النواب عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومن بينها التاكيد علي دعم الجامعة العربية لمملكة البحرين في مواجهة التحديات  الخارجية وحماية مصالحها الوطنية.

وأضاف المصدر أن ابو الغيط ثمن في هذا الاطار الدور الهام الذي تلعبه البحرين في تعزيز العمل العربي المشترك والحفاظ علي الهوية العربية وركائزها في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة العربية، منوها بالدور المقدر للقيادة البحرينية في هذا الخصوص.

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