أبوالغيط: نثمن دور مملكة البحرين في تعزيز التعاون العربي المشترك

استقبل السيد احمد ابو الغيط الامين العام لجامعة الدول العربية اليوم ٢٣ الجاري السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب بمملكة البحرين والوفد المرافق لها بمقر الجامعة .

وصرح مصدر مسئول بالامانة العامة ان الامين العام ناقش مع السيدة رئيسة مجلس النواب عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومن بينها التاكيد علي دعم الجامعة العربية لمملكة البحرين في مواجهة التحديات الخارجية وحماية مصالحها الوطنية.

وأضاف المصدر أن ابو الغيط ثمن في هذا الاطار الدور الهام الذي تلعبه البحرين في تعزيز العمل العربي المشترك والحفاظ علي الهوية العربية وركائزها في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة العربية، منوها بالدور المقدر للقيادة البحرينية في هذا الخصوص.