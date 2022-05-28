أستاذ بـ«البحوث الزراعية»: الاستعانة بالخبرات سبب نجاح مشروع مستقبل مصر

أكد الدكتور حامد عبدالدايم الأستاذ بمركز البحوث الزراعية أن المشاريع غير الزراعية التي تمت في مصر كانت سببًا رئيسيًا في إقامة مشروعات زراعية ضخمة، مشددًا أنه لولا الطرق وشبكة الطرق العظيمة والكباري والأنفاق والمحاور هي التي شجعت الاستثمار في كل شئ.

وأوضح «عبدالدايم» خلال لقاء مع الإعلامية دينا عبدالكريم في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن جيله لم يرى مثل هذه الإنجازات، سواء في قطاع الطرق أو الكباري والإنشاءات أو الزراعة.

الطرق والكباري تشجع على الاستثمار في مشروعات أخرى

وأشار أن هذا هو الذي شجع على مشروع مستقبل مصر وجعل قيمة المشروع عالية نظرًا لتسهيل الوصول للمشروع، وتسهيل وصول مدخلات الانتاج وتسهيل نقل المخرجات للسوق المحلي وللتصدير عبر المواني والمطارات.

وشدد على أهمية الطرق والكباري مشيدًا بالدور الكبير لها والذي تشجع على الاستثمار في مشروعات أخرى.

وتحدث الأستاذ بمركز البحوث الزراعية عن مشروع مستقبل مصر، مشيرًا إلى أنه قبل البدء في المشروع جرى دراسة كل شيء بمنتهى الدقة، مشيدًا بخبرة قائد المشروع في القيادة والإدارة، مشددًا على أنه يستعين بكافة الخبرات من الوزارات والقطاع الخاص، وأن هذا هو سبب نجاح المشروع، لافتًا إلى أن طرق الري المستخدمة في هذا المشروع هي الري الحديث وممنوع فيها الري بالغمر.