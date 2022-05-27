حصاد وزارة الزراعة في أسبوع.. «مستقبل مصر» نقلة كبيرة لتوفير الغذاء

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، «الانفوجراف الأسبوعي» في نسخته رقم ٩٢، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 20 الى 26 مايو الجاري، بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، كما أصدر المركز أيضًا ملخصًا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

افتتاح مشروع مستقبل مصر الزراعي

وسلط الإنفوجراف الضوء على افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، الذي يقع على امتداد طريق محور روض الفرج - الضبعة الجديد، والذي يعد قاطرة مصر الزراعية وباكورة مشروع الدلتا الجديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض، حيث أن المساحة المستهدف استصلاحها مليون وخمسون ألف فدان من إجمالي مساحة الدلتا الجديدة 2.2 مليون فدان، فضلًا عن اجتماع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب وليد أبوالمجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب عمرو عبد الوهاب رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري، حيث تناول الاجتماع متابعة مشروعات شركة «تنمية الريف المصري» الخاصة باستصلاح الأراضي.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، الذي تم افتتاحه بتشريف الرئيس السيسي، كجزء من الدلتا الجديدة، بهدف إضافة 2.2 مليون فدان للرقعة الزراعية، بما يُمثل نقلة كبيرة في خريطة مصر التنموية، كما أعلن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن هذا الإعلان جاء التزامًا من الدولة المصرية بالمساهمة الفعالة في جهود مكافحة تغير المناخ، كما شارك رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع المائدة المستديرة الافتراضية للرؤساء التنفيذيين بمجلس الأعمال المصري – الأمريكي، الذى نظمته غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن، وذلك عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، بحضور وزراء الزراعة والكهرباء والاتصالات والصناعة.

كما شارك السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في افتتاح المشروع العملاق مستقبل مصر الزراعي، حيث استعرض وزير الزراعة خلال كلمته، خطة ومحاور الوزارة لتحقيق استراتيجية الأمن الغذائي، كما شارك ايضا في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050، حيث أكد أن قطاع الزراعة يستخدم في التخفيف من الانبعاثات الكربونية، كذلك شارك في اجتماع وزراء الزراعة والمالية الأفارقة حول تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على قارة أفريقيا، مشيرا إلى أهمية الحرص على زيادة إنتاج الغذاء محليا.

اجتماع مع مديري المديريات

وعقد وزير الزراعة اجتماعا، مع مديري مديريات الزراعة عبر الفيديو كونفرنس، حيث أكد على أهمية المتابعة المستمرة والتواصل مع المزارعين وتقديم كافة التسهيلات الممكنه لهم كما شدد وزير الزراعة على ضرورة الربط بين المساحات التي تم حصادها والكميات الموردة والتنسيق مع السادة مسئولي وزارة التموين وكافة الجهات المعنية كلٍ في محافظته مؤكدا على ضرورة أن يتم مقارنة الكميات التي يتم توريدها بالمساحات التي تم حصادها بالمستهدفات المطلوبة من كل محافظة، كذلك اعتمدت هيئة الغذاء والدواء السعودية المنظومه التصديريه الحديثة والتي يتم تطبيقها علي الصادرات المصريه للإتحاد الاوروبي ودول العالم الكبري التي تعتمد علي المنظومة الجديده لتكويد وتتبع الصادرات الزراعية الطازجة تحت الإشراف الكامل للحجر الزراعي المصري.

ختام فعاليات القافلة البيطرية المجانية

وخلال هذا الأسبوع اختتمت القافلة البيطرية المجانية أعمالها في محافظة سوهاج بفحص وعلاج أكثر من 3 آلاف رأس ماشية في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، كما تفقد رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أعمال حصاد وتوريد القمح بمحافظة الشرقية، كما تفقد رئيس الإدارة المركزية لشئون التعاون الزراعي محافظات الصعيد لمتابعة منظومة توزيع الأسمدة وتوريد الأقماح.

وانتهى معهد بحوث الارشاد الزراعي والتنمية الريفية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، من تنفيذ 10 ندوات ارشادية مختلفة في 8 محافظات، بالتعاون مع معاهد ومعامل المركز المختلفة، كما نظم مركز بحوث الصحراء القافلة البيطرية الثانية المتمثلة في محطة بحوث سيوة وتم الكشف على حوالي 70 جملًا، و60 جاموسة و90 بقرة، و120 من الأغنام والماعز، و4 أبراج حمام.

مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني

وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا حول ما تم إنجازه من خلال مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، خلال شهر أبريل الماضي، حيث أعلن مدير المشروع أن إجمالي المساحات الخالية من العفن البني على مستوى محافظات الجمهورية بلغ حتى الآن حوالي 646 ألف فدان، كما وقع الحجر الزراعي المصري مذكرة تفاهم مع البنك الأهلي المصري من أجل تقديم خدمات التحصيل الإلكتروني لكافة الخدمات التي يقدمها الحجر الزراعي من خلال الكروت الائتمانية عن طريق الانترنت.

برنامج تدريبي للجنة مبيدات الآفات

كذلك شارك المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، في البرنامج التدريبي الذي نظمته لجنة مبيدات الآفات الزراعية تحت عنوان: قواعد ونظم التسجيل ورقمنة أعمال لجنة مبيدات الآفات الزراعية، والذي استمر لمدة يومين تم خلاله إلقاء العديد من المحاضرات ومنها تقييم فعالية المبيد وشهدات التسجيل والبطاقات الاستدلالية، كما شارك المعمل، في البرنامج التدريبي: تعزيز متطلبات سلامة الغذاء بسلاسل القيمة الزراعية، والذي تم تنفيذه بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة FAO على مدار 3 ايام لمحاصيل الفراولة والطماطم والموالح والعنب والنباتات الطبية والعطرية وتضمن البرنامج طرق سحب العينات والمكافحة المتكاملة، فيما بلغ اجمالي الشهادات التي أصدرها المعمل خلال هذا الاسبوع بنتائج تحليل العينات التي تم استلامها من العملاء حوالي 700 شهادة.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الإعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل أسبوع، انفوجراف وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول أنشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي.