الجيش الأوكراني: قتلنا أكثر من 30 ألف جندي روسي منذ بدء الحرب

قالت القوات المسلحة الأوكرانية إنها قتلت أكثر من 30 ألف جندي روسي منذ بدء الحرب، وذلك بعد 94 يومًا من القتال، وفقا لما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.

وأوضحت القوات المسلحة الأوكرانية، على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أنها دمرت ما لا يقل عن 207 طائرات روسية، و180 طائرة هليكوبتر، وأكثر من 1330 دبابة، ونحو 3300 مركبة APV، و13 قاربًا عسكريًا.

أوكرانيا: دمرنا 207 طائرات روسية و180 هليكوبتر

كما أعلنت عن تدمير 93 نظامًا مضادًا للطائرات، و200 نظام إطلاق صاروخي متعدد، فضلاً عن آلاف المركبات الأخرى وخزانات الوقود، الطائرات دون طيار وأنظمة المدفعية.

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا في الرابع والعشرون من فبراير الماضي، وفرض عدد من الدول الغربية عقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا.