روسيا تلغى الحد الأقصى لسن الخدمة في الجيش

ألغى البرلمان الروسي الحد الأقصى لسن الخدمة التعاقدية في الجيش، أمس الأربعاء، ما يبرز الحاجة إلى استبدال القوات المفقودة ، حسبما ذكرت وكالة «رويترز».

وفي خطاب بالفيديو، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في تعليقه على قواعد التجنيد الروسية الجديدة: «لم يعد لديهم عدد كافٍ من الشباب، لكن لا يزال لديهم الإرادة للقتال.. سيستغرق سحق هذه الإرادة بعض الوقت».

زيلينسكي: لم يعد لديهم قوات من الشباب

في السياق ذاته، قال حاكم منطقة لوهانسك سيرهي غايداي، إن الشرطة في ليسيتشانسك تجمع جثث القتلى، من أجل دفنها في مقابر جماعية.

وأضاف أن نحو 150 شخصا دفنوا في مقبرة جماعية، بإحدى مناطق ليسيتشانسك، وفق ما نقلته «رويترز».

أوكرانيا: الجيش الروسي يحقق بعض النجاح التكتيكي

فيما قال أوليكسي أريستوفيتش، مستشار الرئيس الأوكراني، إن الجيش الروسي يحقق بعض النجاح التكتيكي، الذي يهدد بأن يصبح نجاحا عمليا، في اتجاه ليسيتشانسك وسيفيرودونيتسك.