رحلات نقابة المهندسين في يونيو 2022: العين السخنة وشرم الشيخ

أعلنت نقابة المهندسين عن رحلات شهر يوليو 2022 للأعضاء وأسرهم في العين السخنة وشرم الشيخ، وذلك بعدما أعلنت في وقت سابق عن تفاصيل مصايف النقابة في المعمورة وجمصة وبلطيم، ووضحت النقابة على صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك المستندات المطلوبة للحجز في الرحلات.

رحلات نقابة المهندسين

وبخصوص المستندات المطلوبة للحجز في رحلات نقابة المهندسين خلال شهر يونيو 2022 في العين السخنة وشرم الشيخ فشملت الآتي:

كارنيه عضوية المهندس مع سداد آخر اشتراك.

صورة بطاقة المشتركين وصورة شهادة ميلاد الأطفال.

المستندات الدالة على درجة القرابة للمهندس.

تعليمات الحجز في رحلات المهندسين

وتحت عنوان «تعليمـات الحجز في الرحلات» أكدت النقابة أن الحجز بحضور المهندس أو أحد الأقارب «الوالدين . الزوجة /الزوج الأبناء . الأخ/ الأخت»، فضلا عن سداد قيمة الاشتراك نقدا دفعة واحدة عند الحجز أو علي دفعات متساوية للفترة المتبقية قبل تاريخ الرحلة بـ 15 يوم، وفي حالة عدم السداد يتم إلغاء الحجز وتطبيق سياسة الإلغاء.

وفي حال عدم اكتمال العدد المناسب لتنفيذ أي رحلة يتم تحويل المشترك إلى رحلة أخرى حسب رغبته أو الإلقاء، كما يلتزم المشترك ببرنامج وتوقيتات الرحلـة وتنفيـذ تعليمات المشرفين والفنادقوالتعليمات الرسمية للدولة، والمشترك مسئول عن الحفاظ علي حقائبه وممتلكاته الخاصة و نقوده طوال فترة الرحلة.

وأكدت النقابة أيضا، بخصوص تفاصيل الحجز في رحلات نقابة المهندسين، على من يرغب في السفر بمعرفته يخصم قيمة النقـل ما لم يؤثر ذلك على الحد الأدناك لعدد الأوتوبيس، وكذلك تذاكر الطيران أو القطار على أن يكون الإنتقال من المحطة إلى مقر الرحلة والعكس بمعرفته وعلى نفقته الخاصة.

مصايف نقابة المهندسين 2022

و أشارت نقابة المهندسين إلى أنه بمجرد الحجز يعتبر المهندس قام بالاطلاع على ( إعلان برامج الرحلات أووافق على جميع ما ورد به، وأكدت أن المستحقات الماليـة تصـرف للمهنـدس نفسه أو مـن لديه توكيـل موثق بالشهر العقاري، وفي حالة المستحقات المالية أكثر من 4000 جنيها تصرف بشيك

ووفقا لتعليمات نقابة المهندسين بخصوص الحجز في رحلات شهر يونيو 2022 فإنه يلتزم المشترك بارتداء الكمامة واتباع التعليمات الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا داخل الفنادق وخارجها ووسائل الإنتقال، كما أن التسكين بالأوتوبيسات حسب أسبقية الحجز ومواعيد التجمع والتحرك حساب برنامج كل رحلة، علما بأن الطفل بداية من 6 سنوات يتم حجز كرسي له بالأوتوبيس.

وفيما يلي صورة من تفاصيل رحلات نقابة المهندسين خلال يونيو 2022 في العين السخنة وشرم الشيخ: