مصيف نقابة المهندسين 2022 في جمصة والمعمورة وبلطيم.. اعرف الشروط (صور)

أعلنت نقابة المهندسين، تفاصيل مصيف نقابة المهندسين 2022، والشروط في 3 أماكن، وهي المعمورة وجمصة وبلطيم، مؤكدة أن نظام الحجز عن طريق البريد الإلكتروني للرحلات والمصايف.

مصيف نقابة المهندسين 2022

بخصوص مصيف نقابة المهندسين 2022، قالت النقابة، إنه تيسيرا لإجراءات الحجز والسداد على المهندسين وأسرهم، تم البدء في تشغيل خدمة الحجز عن طريق البريد الإلكتروني للحج والعمرة والرحلات الخارجية والداخلية والمصايف، على أن يتم سداد قيمة الاشتراك خلال فترة محددة، وذلك من خلال الإيداع بالجنيه المصري في أي فرع من فروع البنك الأهلي المصري ودون ضرورة الحضور لمقر النقابة إلا لتسليم أصول بعض المستندات مثل جواز السفر.

حجز مصيف المهندسين 2022

حول كيفية استخدام الحجز عن طريق البريد الإلكتروني للرحلات والمصايف في مصيف نقابة المهندسين 2022 قالت النقابة في إعلانها ما يلي:

1- مع كل إعلان على صفحة فيسبوك (الصفحة الرسمية لرحلات النقابة العامة للمهندسين من هنـــا)، سيتم نشر استمارة الحجز عن طريق البريد الإلكتروني، الخاصة بنفس النشاط.

2- الاطلاع على الإعلان جيدا، ثم طباعة الاستمارة وملء بياناتها بكل دقة والتوقيع عليها.

3- إرسال الاستمارة والمستندات المطلوبة والمحددة داخل الاستمارة على البريد الإلكتروني بالنشاط المطلوب حجزه.

4- إذا توفرت إمكانية الحجز خلال 48 ساعة، وفي أيام العمل يتم الرد بتأكيد الحجز.

5- في حالة حجز أكثر من رحلة أو مصيف، يتم إيداع المبلغ بالبنك بقسيمة إيداع مستقله لكل رحلة أو مصيف، وليس قسيمة واحدة.

6- على المهندس سداد قيمة الاشتراك المحدد بالاستمارة بخزينة النقابة مباشرة، باسمه شخصيا في حساب رقم 1243060249499600012 باسم «صندوق المعاشات والاعانات بنقابة الهندسين» أي فرع من فروع البنك الأهلي المصري، في خلال خلال المدة المحددة، باستمارة الحجر مع رسالة قسيمة الإيداع على البريد الإلكتروني، الخاص بالنشاط الذي تم حجزه.

وفيما يلي صورة من تفاصيل مصيف نقابة المهندسين 2022 التي أعلنتها النقابة: