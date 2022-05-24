«المهندسين» تنظم ملتقى توظيف شباب الخريجين يونيو المقبل

أعلنت النقابة العامة للمهندسين عن تنظيم ملتقى توظيف برعاية المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، وهو عبارة عن يوم للتوظيف لشباب الخريجين من المهندسين أعضاء النقابة في مختلف التخصصات.

ملتقى توظيف المهندسين

وأوضحت نقابة المهندسين في إعلان ملتقى التوظيف أنه سيتم يوم الأحد 5 يونيو 2022 المقبل في مسرح النقابة العامة بشارع رمسيس بدءا من الساعة العاشرة صباحا وحتى الخامسة مساء، ووجهت النقابة الدعوة للجميع.

تأشيرات الحج

من ناحية أخرى تجري النقابة قرعة علنية اليوم الثلاثاء علی 5 تاشيرات حج 2022 / 1443، حيث فتحت النقابة باب تقديم الطلبات بمقر النقابة العامة للمهندسين «30 ش رمسيس - القاهرة - إدارة الرحلات والمصايف - الدور الخامس» خلال الفترة من السبت الموافق 2022/05/21 حتى يوم أمس الاثنين الموافق 2022/05/23.

مصيف نقابة المهندسين 2022

كما أعلنت النقابة عن فتح باب الحجز في مصيف نقابة المهندسين 2022 وذلك في مناطق المعمورة وجمصة وبلطيم حيث تتلقى النقابة طلبات حجز مصيف بلطيم اليوم الثلاثاء 24 مايو، بينما تتلقى طلبات حجز مصيف المعمورة غدا الأربعاء 25 مايو، فيما بدأت تلقي طلبات حجز مصيف جمصة أمس الإثنين، وأوضحت النقابة أنه بداية من يوم السبت 28 مايو 2022 الجاري سيتم الحجز للوحدات المتبقية في جميع المصايف وبداية الحجز الإليكتروني.

وفيما يتعلق بتفاصيل وشروط الحجز في مصيف نقابة المهندسين 2022، قالت النقابة، إنه تيسيرا لإجراءات الحجز والسداد على المهندسين وأسرهم، تم البدء في تشغيل خدمة الحجز عن طريق البريد الإلكتروني للحج والعمرة والرحلات الخارجية والداخلية والمصايف، على أن يتم سداد قيمة الاشتراك خلال فترة محددة، وذلك من خلال الإيداع بالجنيه المصري في أي فرع من فروع البنك الأهلي المصري ودون ضرورة الحضور لمقر النقابة إلا لتسليم أصول بعض المستندات مثل جواز السفر.