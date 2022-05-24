نقيب المهندسين: نسخر إمكانيات النقابة لتقديم تدريبات عصرية لأعضائها

أكد المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، خلال مشاركته في افتتاح مؤتمر Egypt Digital construction 2022 أن مجلس النقابة لن يدخر جهدًا في تقديم وتطوير كل ما يصب في مصلحة المهندس والمهنة.

وأشار نقيب المهندسين إلى أن مؤتمر اليوم يناقش قضية غاية في الأهمية وهي التحول الرقمي في مصر، التي تأتي ضمن خطة الدولة 2030، معربًا عن سعادته بإقامة هذه الفعالية والتي تساهم في إعداد المهندسين للعمل في هذا المجال.

النبراوي: انتقال مصر إلى الرقمنة نقلة حضارية

وقال نقيب المهندسين: انتقال مصر إلى "الرقمنة" يعد نقلة حضارية، في ظل إدارة تسعى إلى الارتقاء بالوطن في كافة المجالات، وأكد أن هذه القضية تعد تحديا كبيرا يتطلب من الجميع التعاون والتكاتف لمواجهته، لافتًا إلى أن القطاع الهندسي في مصر يمر بمشاكل عديدة حيث لم يتم تطوير التعليم بالشكل الكافي.

كما أكد نقيب المهندسين سعيه الحثيث وأعضاء هيئة المكتب والمجلس الأعلى، لوضع كل إمكانات النقابة من أجل تقديم خدمة تدريب لائقة وعصرية تتيح للمهندس الحصول على فرصة عمل لائقة داخل مصر وخارجها، فضلا عن حرص النقابة أن تكون جزءًا من تنفيذ خطة الإدارة السياسية لرقمنة الدولة ورؤية 2030.

حضر فعاليات الافتتاح المهندس أحمد صبري، الأمين العام المساعد والمتحدث الإعلامي للنقابة، وكل من المهندس محمد ماهر، ود.م. أحمد فرج- عضوا المجلس الأعلى للنقابة، وم. محمد سليم- رئيس لجنه التدريب بالنقابة العامة سابقًا، وم. محمد بيبرس- أمين مساعد شعبة الهندسة الكهربائية.

أعمال البناء

جدير بالذكر أن مؤتمر نمذجة أعمال البناء يهدف إلى مناقشة تطبيقات التحول الرقمي في مجالات التشييد والبناء، واستعراض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العالمية في مجال نمذجة معلومات المباني BIM.