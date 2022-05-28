مستشار زيلينسكي: غزو موسكو لا يمكن إيقافه إلا بالقوة

قال مستشار الرئيس الأوكراني ومفاوض محادثات السلام ميخايلو بودولياك، إن أي اتفاق مع روسيا لا يمكن الوثوق به وإن غزو موسكو لا يمكن إيقافه إلا بالقوة، حسبما ذكرت «رويترز».

وأضاف مستشار الرئيس الأوكراني، أن أي اتفاق مع روسيا لا يستحق فلسا واحدا مكسورا، متسائلا: «هل من الممكن التفاوض مع دولة تكذب دائمًا بشكل ساخر ودعاية؟».

أوكرانيا: روسيا تهدد الأمن العالمي

وتابع «بودولياك»: «لقد أثبتت روسيا أنها بلد بربري يهدد الأمن العالمي، لا يمكن إيقاف البربري إلا بالقوة».

وألقت روسيا وأوكرانيا، باللوم على بعضهما البعض بعد تعثر محادثات السلام، مع آخر مفاوضات وجهًا لوجه في 29 مارس الماضي.

الكرملين: أوكرانيا لا تظهر أي استعداد لمواصلة محادثات السلام

وذكر «الكرملين» في وقت سابق، الشهر الجاري، أن أوكرانيا لا تظهر أي استعداد لمواصلة محادثات السلام، بينما ألقى مسؤولون في كييف باللوم على روسيا في عدم إحراز تقدم.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن «بوتين»، هو المسؤول الروسي الوحيد الذي كان على استعداد للاجتماع معه لمناقشة كيفية إنهاء الحرب.