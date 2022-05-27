على طريقة أوكرانيا.. التايوانيون يتدربون على السلاح خوفا من غزو الصين

قالت صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية، إن المواطنين في جزيرة تايوان بدأوا يستعدون للتدريب على حمل السلاح وإطلاق النار على طريقة الأوكرانيين، في ظل المخاوف من غزو محتمل من قبل الصين لجزيرتهم، حيث توترت الأجواء بين تايبيه وبكين خلال الفترة الأخيرة، إذ تسود أجواء من الشك حول عزم القيادة الصينية على غزو الجزيرة وسط تحذيرات دولية من هكذا سيناريو.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن حذر قبل أيام من أنه في حال أقدمت الصين على غزو تايوان، فإن واشنطن ستعمل على توفير الحماية للجزيرة، ما يعني تهديد بعمل عسكري أمريكي ضد بكين.

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فنان وشم تايواني يتدرب على الرماية خوفا من غزو محتمل

ورصد الصحيفة قيام مجموعات تحت سقف كهف قالت إنهم مدافعين محتملين عن جزيرة تايوان يرتدون سترات مموهة وأحظمة للخدمة وواقيات ركبة، أعدوا أسلحة بلاستيكية ويتدربون على إطلاق النار أو الرماية صوب أهداف من الورق المقوى، بمجموعة من الأسلحة التي تم استقدمها من قبل هؤلاء.

ورصت الصحيفة شخصية فنان وشم يجعو سو سون وكان يتدرب على الرماية، هو ليس جنديا ولكنه فنان وشم. كانت المرة الوحيدة التي حمل فيها بندقية أطلقت رصاصات حقيقية منذ أكثر من عقد، خلال عامين من الخدمة العسكرية التي كانت مطلوبة في ذلك الوقت من الرجال في تايوان.

تايوان تعيش في ظل شبح العدوان العسكري من الصين خصوصا بعد أزمة أوكرانيا

وقالت الصحيفة الأمريكية إنه على مدى عقود عاشت تايوان في ظل شبح العدوان العسكري من الصين القارية، التي تعتبر الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي جزءًا من أراضيها.

ولكن لم يبدأ كثير من التايوانيين في التساؤل عن الدور الذي قد يلعبونه إذا اندلعت حرب في الوطن وكان الجنود الصينيون فجأة على الشواطئ إلا بعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير.

وفي أوكرانيا، انضم المدنيون إلى القتال كمقاومة شعبية ضد موسكو بالبنادق وزجاجات المولوتوف، كما سارع المواطنون الفنلنديون، الذين يشتركون أيضًا في الحدود مع روسيا، إلى دورات الدفاع في زمن الحرب لتعلم القتال اليدوي وكيفية استخدام الأسلحة.

لماذا التدريب بالبنادق البلاستيكية؟

في تايوان، مسألة التدريب على الأسلحة صعبة، إذ أن لديها قوانين صارمة لمراقبة الأسلحة وتاريخًا معقدًا بين شعبها والجيش، يعود تاريخه إلى أيام الأحكام العرفية في ظل الحزب القومي أو الكومينتانج.

وقال ماكس شيانج الرئيس التنفيذي لشركة Polar Light Training، التي تستضيف دروس تدريب حول الرماية بالأسلحة إن البنادق ينظر لها على أنها أمر شرير.

وقال إن الاهتمام بالفصول الدراسية قد تضاعف ثلاث مرات هذا العام، مع ما لا يقل عن نصف المشاركين الجدد بدافع الحرب في أوكرانيا.