وائل ترك: مسلسل الاختيار فرصة لا تعوض لأي ممثل

قال الفنان وائل ترك إن دخوله إلى عالم التمثيل لم يكن محسوبًا ولم يكن مخطط له، مضيفا «كنا في قعدة وتكلمنا عن دور شكري العقباوي، اللي كان في سلطانة المعز لأنه كان يتمنى العمل بها».

أدوار درامية باستثناء سلطانة المعز

ولفت ترك، إلى أن دوره في سلطانة المعز كان أول وأكبر وأعز دور له، والذي تم عرضه في 2020، مشيرًا إلى أن كل الأدوار التي قدمها بعد ذلك كانت درامية، باستثناء سلطانة المعز، وفاتن أمل حربي، مشددًا أنه لم يكن خائفًا في أول مسلسل له.

أصدقاء في الإخراج

وأوضح ترك خلال لقائه على شاشة «TEN» أنه قدم 24 مسلسلا وفيلما، وبدأ الخوف من ثاني عمل له، لأنه شعر بالمسؤولية أكثر، لافتا إلى أن لديه أصدقاء كثر في الإخراج يساعدونه، موضحا أنه يأخذ رأي رانيا فريد شوقي، ابنة عمته، في كل الأعمال التي يقوم بها، لكونها خبرة وأقدم منه في المجال.

هذا العمل فرصة لن تعوض بالنسبة له ولأي ممثل

وأكد وائل ترك أنه قدم دورا جميلا في مسلسل الاختيار، وكان شكله متغيرا كثيرًا في هذا العمل، موضحا أن هذا العمل فرصة لن تعوض بالنسبة له ولأي ممثل.

الاختيار 3 كان نقلة له

وتابع وائل ترك، أن مجرد مشاركته في الاختيار 3 كان نقلة بالنسبة له، لافتا إلى أنه تلقى عروضًا للمشاركة في 4 مسلسلات وفيلمين، لمجرد ظهوره في مسلسل الاختيار 3.