أحمد الدريني: مسلسل الاختيار كشف اللجان الإلكترونية للإخوان

قال الإعلامي أحمد الدريني، إن اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية دائما ما تنشر الأكاذيب المخلقة والمصنعه وتروجها على شبكة الإنترنت، لافتا إلى أن الحلقة 13 من مسلسل الاختيار قد تناولت اللجان الإلكترونية الخاصة بالجماعة، وهي التي نشأت مع نشأة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي الجديدة.

الدريني: نجد صعوبة في تمييز التريند الطبيعي والمخلق أو المصطنع

وأضاف «الدريني»، خلال تقديمه لبرنامج «DMC»، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه حتى الآن عبر الإنترنت دائما ما نجد صعوبة في تمييز التريند الطبيعي والمخلق أو المصطنع، ولكل جهة دائما كتائب محيطة بها ومنتمية للفكرة ومروجة لها أو مأجورو في سبيل الترويج لها.

الدريني: اللجان الإلكترونية للإخوان في كل مكان

واستطرد: «اللجان الإلكترونية اللي عملها الإخوان في كل مكان انتشرت وما زالت مكملة معانا لحد دلوقتي، وهذه الظاهرة الرهيبة لم تنته في 2013 ولكنها مستمرة حتى الآن وتتحكم فيها أطراف عدة».

وأوضح أن الشرور الإنسانية الموجودة في الحياة الطبيعية قد جرى نقلها إلى العالم الافتراضي، ولكن مع دخول مصر في محكات ومراحل مفصلية بعد عام 2011 تكونت الكتائب الإلكترونية وانتشرت بصورة لافتة للنظر حتى باتت تستحق أن نتوقف أمامها كل فترة للرصد والفهم.

وأكد أن كبريات المؤسسات العالمية والاقتصادية والصحف، عندما راقبت الوضع المصري خلال عام حكم الإخوان، أكدت مرارا وتكرارا بأن الوضع المصري بات كارثيا، لافتا إلى أن مسلسل الاختيار قد تطرق لهذا الإخفاق الشامل الذي قامت به الجماعة وسعيها لأخونة الدولة واختيار عناصرها لتولي مناصب قيادية استنادا بموقعهم التنظيمي ولتمكين التنظيم في حكم مصر.