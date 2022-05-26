هشام إسماعيل عن شخصية البلتاجي: «الاختيار واقع عشناه والشعب رافض للإخوان»

قال الفنان هشام إسماعيل، إن الشعب المصري رافض لفكرة وجود الإخوان، وهناك بعض من تعامل مع الشخصيات الفنية بأنه مجرد أداء دور، والبعض يرى أن نجاحي في أداء شخصية البلتاجي، سببه أني أعرف عنهم الكثير، لكن حقيقة الأمر أنى أذاكر الدور جيدا قبل الأداء.

الفنان يجب أن يلم بالمشهد السياسي في مجتمعه

أوضح «إسماعيل»، خلال استضافته ببرنامج «الراديو بيضحك» مع فاطمة مصطفى، المذاع على الراديو 9090، أن من عوامل نجاح الفنان، أن يكون ملمًا بالملامح العامة للمشهد المجتمعي في البلد الذي يعيش فيه، خاصة إن فكر في تقديم أي عمل فني به، ويجب أن يعلم ما يحبه الشعب والكيفية التي تعمل بها السياسة.

هشام إسماعيل: فوجئت بالتريندات والكلام عني

أشار «إسماعيل»، إلى أنه ذاكر الشخصيات جيدا والأفكار، ورد فعل الناس المتوقع عنهم، «فوجئت بالتريندات والكلام عني، وكان في مقارانات غربية بين دوري في الكبير أوي بشخصية فزاع ودوري في الاختيار بشخصية البلتاجي، والناس أجمعت إني طالما عملت الشخصية بنجاح خلاص وهو ده المطلوب، والناس حبت الشخصية جدا»، موجها الشكر للدكتور بيتر ميمي المخرج لثقته الكبيرة.

وأكد الفنان هشام إسماعيل، أن التصوير اضاف نجاحا كبيرا لمسلسل الاختيار فلم يكن المشاهد لديه القدرة على التفريق بين إن كان العمل مجرد مسلسل فني أم حالة من التوثيق والتسجيل.