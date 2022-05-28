إزالة 17 مبنى مخالف بمركز طهطا خلال أسبوع

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا برئاسة عامر عوض رئيس المركز عدد من حالات الإزالة للمباني المخالفة داخل قرى ومدينة طهطا وفك شدة خشبية بلغت 17 حالة خلال أسبوع.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بضرورة المتابعة المستمرة والتصدي لمخالفات البناء بكل أنواعها.

إزالة مخالفتي بناء على مساحة قيراط

أزالت الوحدة المحلية لمركز طهطا حالتي تعدي على الأراضى الزراعية بناحية بندر طهطا على مساحة قيراط تقريبًا، كما تم تنفيذ حالة إيقاف بناء مخالف وفك شدة خشبية بمجلس قروى نزلة القاضي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

إزالة 3 حالات تعدي بنزلة القاضي وشطورة

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا عدد 3 حالات إزالة مبان مخالفة وتعديات على الأراضي الزراعية بناحية مجلس قروى نزلة القاضي ومجلس قروى شطورة.

كما تم تنفيذ حالتين إيقاف بناء مخالف وفك الشدة الخشبية بناحية ساحل طهطا ومجلس قروى شطورة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وتم تنفيذ عدد حالتين إزالة تعدى ببندر طهطا، ومجلس قروى الصفيحة على مساحة 16 سهم تقريباً وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

إزالة مخالفات بناء ببندر وقرى طهطا

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بتنفيذ عدد حالتين إزالة تعدى على الأراضي الزراعية بناحية بندر طهطا على مساحة قيراطين تقريباً.

أوقفت حالة بناء مخالف وفك شدة خشبية بمجلس قروى الصوامعة غرب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

إزالة 4 مخالفات بشطورة والصوامعة

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بتنفيذ عدد 4 حالات إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمجلس قروى شطورة والصوامعة غرب ونزلة القاضى، على مساحة 2 قيراط و8 أسهم تقريباً وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.

القائمون بالحملة داخل مركز طهطا

وقد تمت الإزالة بناء على تعليمات عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج، وبإشراف أشرف محمد محمود نائب رئيس المركز، وزكريا محمود عطية مدير الإدارة الزراعية ومسؤول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية ومسؤول الإدارة الهندسية والعمليات والأزمات والعلاقات العامة بمركز ومدينة طهطا، وباستخدام معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا.