القصة الكاملة لانهيار منزل ووفاة طفلين تحت الأنقاض بسوهاج

طفلة رضيعة لم تتجاوز العام وشقيقتها صاحب العشرة أعوام توفيا في حاثد أليم، أسفل أنقاض منزلهما، بينما نجا جميع أفراد الأسرة دونهما، بعد انهيار منزلهما المتهالك بمركز المنشاة بمحافظة سوهاج.

الإخطار الأمنى وبلاغ الواقعة

بدأت الواقعة بحدوث انهيار جزئي بمنزل بدائرة مركز المنشاه بمحافظة سوهاج، وعلى الفور انتقل اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير أمن سوهاج، واللواء نائب المدير لقطاع الجنوب واللواء مساعد المدير لقطاع الجنوب ومدير إدارة الحماية المدنية، ومأمور وضباط المركز وقوات وحدة الإنقاذ البري لمكان البلاغ.

معاينة موقع الحادث وحصر الوفيات

و تبيَن أن المنزل مكون من طابقين ومشيد بالطوب الأحمر والطين ومسقوف بالعروق الخشبية على مساحة 40 مترًا، ملك المدعو «أشرف ن م ع»، 49 عامل، ويقيم بذات الناحية بمركز المنشاة بمحافظة سوهاج «يقطنه وأسرته»، كما تبين حدوث انهيار لسقف الغرفة الخلفية بالطابقين الأول العلوي والأرضي للمنزل.

وتمكنت قوات الإنقاذ البري من استخراج كل من الطفلة «رضا ا ن م ع»، 10 سنوات طالبة بالمرحلة الابتدائية وشقيقتها الرضيعة «أمنية ا ن م ع» البالغة من العمر عام، نجلتي مالك المنزل «من تحت الإنقاض» وتبيّن وفاتهما.

عمل كردون أمنى بالمنطقة ونفي الشبهة الجنائية

وجرى نقل الجثتين لمشرحة مستشفى المنشاة المركزي، وعمل كردون أمني وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة.

وبسؤال مالك المنزل، أفاد بمضمون ما تقدم وعلل سبب الانهيار لقدم المنزل وتهالكه، وأضاف بأنه تمكن وباقي أفراد أسرته من الخروج من المنزل أثناء الانهيار دون حدوث ثمة إصابات بهم ونفي الشبهة الجنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

توفير وحدة سكنية بعمارات السماكين للأسرة المنكوبة

من جانبها، صرحت فريدة سلام رئيس مركز ومدينة المنشاة بمحافظة سوهاج، لـ«الوطن»، بأنه جرى توفير وحدة سكنية بعمارات السماكين، لقاطني المنزل بقرية روافع العيساوية، لحين الانتهاء من إعادة إعمار وبناء منزلهم، من خلال مبادرة «حياة كريمة»، كما جرى إزالة جميع حوائط المنزل المنهار باستخدام معدات الوحدة المحلية لمركز المنشاة، حتى لا تسبب خطرًا على المنازل المجاورة، وسيجري عرض 3 منازل مجاورة للمنزل على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمركز المنشاة، لبيان حالتهم وإخلائه إذا دعت الحاجة لذلك حفاظًا على أرواح قاطينيهم.

التضامن تصرف 10 آلاف تعويض و1750 إعاشة للأسرة المنكوبة

وأعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة سوهاج بإشراف رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة سوهاج بصرف 10 آلاف جنيه، تعويضًا لأسرة الطفلين المتوفيين، ومبلغ 1750 جنيهًا إعاشة فورية لباقي أفراد الأسرة عقب نقلهم للوحة السكنية الجدية لحين الانتهاء من إعادة تجهيز مسكنهم.