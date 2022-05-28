مدبولي: مشروعات عملاقة قريبا أساسها «الاستثمارات الخاصة»

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية حاليا منفتحة بقوة على القطاع الخاص، وأن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ «مشروعات عملاقة» سيكون أساسها «الاستثمارات الخاصة».

وأضاف «مدبولي»، خلال لقائه اليوم بنحو 30 من أكبر المستثمرين الإماراتيين على هامش زيارته التي يجريها حالياً للعاصمة الإماراتية أبو ظبي، أن الدولة المصرية تعمل حالياً لـ«بناء الدولة»، و«الانفتاح في الاقتصاد».

رئيس الوزراء: نعيش حالياً مرحلة الانفتاح بقوة على القطاع الخاص

ولفت رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الحكومة ركزت في البداية على تطوير البنية الأساسية، واتخاذ الإجراءات التشريعية والتنظيمية المناسبة من أجل جذب الاستثمارات، ونحن الآن في الوضع الاقتصادي المصري في مرحلة الانفتاح بقوة على القطاع الخاص.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان قد أعلن في مناسبة لدينا خلال شهر رمضان وهي «حفل إفطار الأسرة المصرية» عن مجموعة من الإجراءات طالب الحكومة بأن تبدأ في تنفيذها على الفور، وبالفعل وعقب إجازة عيد الفطر المبارك عقدنا مؤتمرا صحفيا عالميا لتوضيح الموضوعات والإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها في هذه المرحلة بشأن الخطوات التنفيذية لتحقيق الأهداف المنشودة.

رفع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية لـ65% خلال 3 سنوات

كما أوضح رئيس الوزراء أن المستهدفات التي نعمل على تحقيقها هي أن تصل نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية من 30% حاليا إلى 65 % خلال ثلاث سنوات، كما نشجع القطاع الخاص المحلي والأجنبي على الدخول بقوة في الاستثمارات، بحيث يصبح بعد ثلاث سنوات هو المساهم الأكبر في هذه الاستثمارات الكلية، وفي الوقت نفسه نعمل على طرح بعض الأصول أمام القطاع الخاص لكي يستحوذ على نسب منها، وقدرنا ذلك بنحو 40 مليار دولار على مدار أربع سنوات بمتوسط 10 مليارات في العام.