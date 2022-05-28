مدبولي: نستصلح أراضي كان يزرع بها القمح بعهد «الإمبراطورية الرومانية»

أكّد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنَّ مسؤول بشكل شخصي عن تيسير أي إجراءات للحصول على الموافقات والرخص والتصاريح للمشروعات طالما سيكون هناك استثمارات جديدة، وذلك خلال لقائه اليوم بوفد يضم أحد أكبر 30 مستثمرًا إماراتيًا على هامش زيارته التي يجريها حالياً للعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

رئيس الوزراء: قطاع الزراعة يمثل أولوية قصوى لدى مصر

وأضاف «مدبولي» خلال اللقاء، أنَّ قطاع الزراعة يمثل أيضًا أولوية قصوى بالنسبة للدولة المصرية، ونحن في هذا الصدد نقوم الآن بعمل البنية الأساسية للأراضي الزراعية التي يحصل عليها المستثمرون، وحدث بالفعل طفرة كبيرة في مناطق مثل توشكى وشرق العوينات، وأيضًا منطقة غرب المنيا كمنطقة واعدة أيضاً، إضافة إلى مشروعين كبيرين نعمل عليهما في منطقة الدلتا الجديدة الواقعة في شمال مصر، التي كان يزرع فيها القمح أيام الإمبراطورية الرومانية، لافتا إلى أنَّ هذه المنطقة تتمتع بكونها أرضا مستوية وجودة التربة بها مرتفعة للغاية.

مدبولي: نعمل على استصلاح قرابة 3 ملايين فدان

وأشار رئيس الوزراء في هذا السياق إلى أنَّ التحدي الذي واجه الدولة المصرية يتمثل في توفير بنية تحتية قوية من أجل استصلاح ما يقرب من 3 ملايين فدان في هذه المنطقة، ومن أجل ذلك تنفذ الدولة المصرية اليوم محطات معالجة المياه، بالإضافة إلي شبكات الكهرباء، وشبكات الطرق وغيرها، بحيث تكون المنطقة جاهزة خلال عام علي الأكثر بحيث تستطيع الشركات المصرية والأجنبية زراعتها وإقامة شراكات مهمة في هذا المشروع الحيوي.

منفتحون على الشراكة مع الشركات الإماراتية في عدة مجالات

وشدد على أنَّ مصر منفتحة للشراكة مع أشقائها من دولة الإمارات الشقيقة، في المجالات التي تمت الإشارة إليها، وكذا أي مجالات أخرى، لافتًا إلى أنَّ قطاع التطوير العقاري مهم للغاية، ويوجد به تجارب «شديدة النجاح» من أشقائنا في دولة الإمارات في مصر، وفي هذا الصدد أرحب بتوسعة استثماراتهم في هذا المجال المهم في مصر.